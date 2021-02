  Hof der Neurottschule ist jetzt ein Wohlfühlort

Ketsch. Wo die Schüler früher ihre freie Zeit in einer tristen Betonstein-Atmosphäre verbringen mussten, gibt es jetzt viel Grün, hochwertige Sitzmöglichkeiten und moderne Sportflächen: Der große Hof der Neurottschule ist fertig umgestaltet. Noch können nur die Kinder aus der Corona-Notbetreuung einen Teil des neuen Außengeländes nutzen, doch sobald der reguläre Schulbetrieb Schritt für Schritt wieder hochfährt, wird sich das Gelände mit Leben füllen, sagt Rektor Joachim Rumold. „Das ist ein riesiger Schritt für unsere Schulgemeinschaft und wir freuen uns sehr auf den Sommer, wenn wir hoffentlich wieder zu einer gewissen Normalität finden“, so der Schulleiter.

Entstanden ist eine Art Schulcampus, dessen Mitte eine große Wiese mit Bäumen bildet. „Hier können die Schüler herumtoben oder sich ausruhen, außerdem können wir gut Veranstaltungen abhalten. Und nebenan gibt es extra eine Terrasse für die Mensa, um im Sommer draußen essen zu können“, freut sich Rektor Joachim Rumold. Buntsandsteine und moderne Bänke aus Holz bieten Möglichkeiten zum Sitzen, ein Pflaster aus hellen Natursteinen gibt dem Hof ein freundliches Ambiente. Auch an Sonnensegel wurde gedacht, die teilweise sogar automatisch aus- und einfahren können, je nach Wetterlage. Eingebettet ist der gesamte Hof in eine hochwertige Bepflanzung, die sich freilich erst noch entwickeln muss: Derzeit sind die Beete und auch die große Wiese noch mit Bauzäunen gesichert, um den Pflanzen etwas Ruhe zu gönnen.

Auch das neue Fußball- und Basketballspielfeld – von den Schülern nach dem Abriss des roten Bolzplatzes vor rund drei Jahren innig herbeigesehnt – ist bis auf Weiteres abgesperrt. „Wir mussten hier handeln, weil an den Wochenenden immer wieder Besucher das neue Feld genutzt haben. Davon abgesehen, dass der Hof und seine Anlagen nur für die Schule gedacht sind, sind solche Ansammlungen in Corona-Zeiten natürlich ein Problem“, erklärt Bauamtsleiter Hans Keilbach.

Dauerhafte Umzäunung

Um das neu gestaltete Gelände auch langfristig vor unerwünschten Besuchern und Vandalismus zu schützen, lässt die Gemeinde sogar einen dauerhaften Zaun um das gesamte Schulareal anbringen. „Dann wird – ähnlich wie bei der „Alla-hopp“-Anlage – ein externer Wachdienst abends die Tore abschließen“, so Keilbach. Bis es so weit ist, wird es allerdings noch etwas dauern: Der stabile Zaun wird nur Stück für Stück errichtet, immer in den Bereichen, die gerade umgestaltet werden.

Bislang ist das beim großen Hof und der Umgebung von Mensa und kleiner Sporthalle geschehen. Nach Abschluss der Brandschutzarbeiten im Schulhaus ist dann die große Wiese an der Gartenstraße an der Reihe, eventuell auch der kleine Hof an der Jägerndorfer Straße, auf dem derzeit die Ausweichcontainer für die Sanierung stehen. „Da muss auch etwas geschehen, aber das ist noch nicht beschlossen“, stellt Schulleiter Joachim Rumold klar.

Gesichert sind hingegen die Umgestaltungspläne für die Wiese auf der anderen Seite: Ein naturnaher Spielbereich, ein Trampolinhügel, ein Barfußweg und ein „Klassenzimmer im Grünen“ sind nur einige der Highlights, die die Planer entlang der Gartenstraße entworfen haben. Dabei soll das Gelände komplett neu modelliert werden, um Terrassen anzulegen. „Wir erhalten dadurch noch mehr Möglichkeiten für unseren Schulbetrieb. Und das Unterrichten im Freien ist ja gerade in Corona-Zeiten eine sinnvolle Ergänzung“, sagt Rektor Rumold.

Rund eine Million Euro gibt die Gemeinde für die gesamte Außengestaltung aus – bei insgesamt bis zu 16 Millionen Euro für den bereits abgeschlossenen Neubau von Mensa, Hort und Kernzeit sowie die noch rund zwei Jahre in Anspruch nehmende Brandschutzsanierung des Schulgebäudes samt umfangreichem Umbau für den Ganztagsbetrieb. „Damit machen wir die Neurottschule fit für die Zukunft und bieten eine außergewöhnliche Umgebung für unsere Schüler. Leider können wir das ausgerechnet in diesem Jahr nicht bei einem Tag der offenen Tür vor Ort den Viertklässlern und ihren Eltern zeigen“, bedauert Rektor Joachim Rumold. „Aber auf unserer Internetseite www.neurottschule-ketsch.de haben wir ein virtuelles Angebot zusammengestellt: Mit Videos, allen Infos und sogar individuellen Videokonferenzen mit Lehrern.“

Ein Video zum Neubau von Mensa und Hof gibt es hier.