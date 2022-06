Wenn man wie Holger Alt auf über 50 Jahre Bühnenleben zurückblicken kann, dann hat man schon einiges an Erfahrung in der musikalischen Westentasche. Doch ein echter Vollblutmusiker, wie der in der Region aufgewachsene und nun in Neulußheim lebende 67-jährige Singer-Songwriter, erfindet sich immer wieder neu.

„Seit meinem 17. Lebensjahr habe ich bei verschiedenen Bands aus dem Hard-Rock-

...