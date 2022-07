Jazz und Barockmusik vermählen sich bei "KulturKircheKetsch"

Ketsch. Vor der Sommerpause bietet die „KulturKircheKetsch“ einen besonderen musikalischen Leckerbissen: Das international bekannte Duo Renaud Garcia-Fons (Kontrabass) und Claire Antonini (Theorbe) aus Frankreich machen auf ihrer Reise durch Europa Station in der Enderlegemeinde. Im Gepäck haben sie ein gemeinsames Bestreben: Der Begegnung von Orient und Okzident in Form einer Vermählung von Jazz und Barockmusik eine neue Ausdrucksweise zu verleihen.

Antonini und Garcia-Fons verbindet eine ungewöhnliche musikalische Laufbahn: Während Antonini neben der barocken Laute ebenso auf Theorbe, der iranischen Tar oder der kurdischen Tanbur brilliert, hat Garcia-Fons über die Jahre eine einzigartige Klangsprache auf seinem fünfsaitigen Kontrabass entwickelt. Die Kritik nennt ihn gerne den „Paganini auf dem Kontrabass“, weil er mit seinem virtuosen Spiel an den Stargeiger aus dem frühen 19. Jahrhundert erinnert. Dabei ist seine Spielweise oft mehr einem Flamenco-Gitarristen vergleichbar als dem gewohnten Tiefbass-Fundamentalisten. Denn die fünfte Saite auf seinem Kontrabass ist eine zusätzliche hohe Saite.

Für das Konzert „Farangi – vom Barock zum Orient“ am Samstag, 9. Juli, um 19.30 Uhr (Einlass und Abendkasse ab 18.30 Uhr) in der Kirche St. Sebastian kostet die Karte 20 Euro (Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren frei). Karten im Vorverkauf gibt es beim Kiosk Schmeisser, Scheffelstraße 1, sowie bei Buch- und Manufakturwaren Michelfelder, Hockenheimer Straße 34, jeweils in Ketsch. zg