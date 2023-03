Jusos Rhein-Neckar feiern neuen Fahrplan in der Region

Ketsch/Region. Die Jusos des Rhein-Neckar-Kreises feierten mit ihrer „Bus-Party Tour“ das erste Jubiläum des neuen ÖPNV-Linienbündels des Rhein-Neckar-Kreises. Die insgesamt 15 Teilnehmer starke Gruppe reiste mit Bus und Bahn von Schwetzingen über Ketsch und Brühl nach Mannheim in den Jungbusch, um dort auf das neue Linienbündel anzustoßen. Anschließend planten die Jungsozialisten zur Feier des Tages um 2.30 Uhr den neuen Nachtbus von Mannheim nach Brühl, Ketsch und Schwetzingen für den Heimweg zu nutzen. Der Nachtbus ist eine von vielen Erweiterungen, die das neue Linienbündel bietet.

Als der Bus der Linie 710 freitagabends von Ketsch nach Brühl am Klärwerk vorbei zog, begrüßte der Ketscher Jungsozialist Julian Raddatz alle Teilnehmer: „Vor einem Jahr startete der letzte Bus aus Mannheim Richtung Schwetzingen noch um 21.43 Uhr. Dank des neuen Busplans fahren die letzten Busse aus Mannheim sogar um 0.06 Uhr nachts nach Brühl, Ketsch und Schwetzingen. Und oben drauf gibt es noch den neuen Nachtbus, der um 2.30 Uhr losfährt. Endlich können wir Jugendliche also auch ohne Auto selbstständig nach Hause kommen. Das feiern wir heute.“

Kurzweiliger Transfer

Nach einer Busfahrt voller Humor und hoch politischen Diskussionen traf die Gruppe um 21.25 Uhr am Mannheimer Hauptbahnhof ein. Von dort ging es zum Mannheimer Stadtteil Jungbusch samt Besuch der Kultbar „Rhodos“. Der Juso Kreisverband lud alle Gäste auf die erste Runde ein.

Viele Juso-Mandatsträger setzen sich für einen besseren öffentlichen Nahverkehr ein, hieß es. In Dielheim habe sich Juso-Gemeinderat Jaric Krumpholz erfolgreich für das gemeindeinterne 1-Euro-Ticket eingesetzt. Innerhalb Brühls hätten Pascal Wasow und Selcuk Gök den ÖPNV sogar kostenlos gemacht. Und so hätten sich auch viele weitere Juso-Gemeinderäte wie zum Beispiel Lisa-Marie Werner in Leimen oder Robin Pitsch in Schwetzingen dafür eingesetzt, dass das neue Linienbündel im Kreis besser werde. Damit zeige man, dass sich politisches Engagement lohne. zg