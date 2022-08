Ketscher Backfischfest: Radspitz - die Zweite

Ketsch. Es soll ja tatsächlich Leute geben, die nehmen alle drei Auftritte der Partyband „Radspitz“ während der zehn Backfischfesttage mit – gut, wenn es schön macht! Am Fest-Donnerstag war es jedenfalls zum zweiten Mal schön.

Die Formation aus Oberfranken ist mit dem Backfischfest verbunden wie keine zweite. Ab der ersten Minute mit dem ersten Ton geht es auf die Bierbänke und der Stimmungspegel steigt und steigt. Klaus Pfreundner und Co., die den Soundtrack „Road to Russia“ lieferten, als die isländische Fußball-Nationalmannschaft 2018 erstmals zur Weltmeisterschaft in Russland fuhr, haben indes die Corona-Zwangspause genutzt und an ihrem umfangreichen Repertoire gefeilt.

Auswahl aus 1000 Lieder

Apropos: Aus sage und schreibe über 1000 Songs können „Me and the Heat“ auswählen, wenn die Profimusiker die Bühne betreten. Ganz gleich, wen der Hockenheimer Mike Frank für einen Gig um sich schart, die Performance ist von höchster Güte. Das wissen nicht zuletzt die Besucher des Backfischfests, denn „Me and the Heat“ sind am Freitag, 12. August, ab 20.30 Uhr zum sechsten Mal mit von der Partie.

Das zweite Backfischfest-Wochenende wird ganz sicher fulminant eingeläutet – für so manchen Konzertgast, der vor der Bühne mit „Me and the Heat“ lässig mitschwingt, steht felsenfest, dass Covermusik nie schöner war.