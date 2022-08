Auf der Zielgeraden

Ketsch. Beste Stimmung beim Ketscher Backfischfest im Bruch. Nachdem „Who2ladies“ am Mittwoch das letzte Festwochenende eingeläutet hatten, setzten „Radspitz“ am Donnerstagabend noch einen drauf und brachten das Festzelt erneut zum Beben. Am Freitagabend übernehmen „Me and the Heat“ das Zepter auf der Bühne des Backfischfestes, bevor am Samstag, 13. August, nochmals „Radspitz“ seinem Ruf als Partyband gerecht werden darf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bis zum Sonntag lockt der große Rummelplatz zum Bummeln und Vergnügen und im Zelt darf zünftig gefeiert werden. Und da mittlerweile im Festzelt ein Schild verkündet, dass es nun auch Backfisch gibt, dürften auch die Fischfreunde auf ihre Kosten kommen.