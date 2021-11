Bei der Gedenkstunde am Vorabend des Volkstrauertages erinnerten der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der Sozialverband VdK und die Gemeinde auf dem Friedhof an die Kriegstoten und die Opfer von Gewaltherrschaft. Die Feier in der Ketscher Trauerhalle wurde würdig begleitet vom Musikverein 1929 unter der Leitung von Franz Hauns.

Acht Schüler der Klassen 9a und 9b der

...