Ketscherin Nicole Klein holt einen Titel beim Linedance

Ketsch. Die Linedance-Saison der Tanzfreunde Ketsch (TFK) ging mit der Tulip-Meisterschaft in Amsterdam in die zweite Runde. Auf dem ersten internationalen Turnier des Jahres holte sich die Ketscher Tänzerin Nicole Klein in der Kategorie Newcomer Female Silver mit dem ersten Platz den Titel „Overall-Champion“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Souverän absolvierte sie die drei Tänze – eine Polka, ein West Coast Swing und erstmalig ein Tango. Zahlreiche Mitglieder und Linedance-Freunde haben per Livestream zugeschaut, mitgefiebert und erfolgreich die Daumen gedrückt.

Neben dem Turnier gab es natürlich auch wieder einige Workshops und abendliche Linedance-Partys, bei denen man gemeinsam tanzen, Zeit mit befreundeten Tänzern verbringen oder auch neue Leute kennenlernen konnte.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Im Interview (mit Fotostrecke) Beim Gardetanz verschmelzen in Schwetzingen Ballett und Turnen Mehr erfahren Nationalmannschaft Völler schwört DFB-Spieler ein - Werben um die Fans Mehr erfahren

Traditionell wurde am Sonntagabend das ereignisreiche Wochenende mit dem gemeinsamen Abstecher in die Altstadt von Amsterdam gekrönt. Erschöpft, aber mit vielen tollen Erlebnissen hieß es dann mit einem lachenden und einem weinenden Auge „Auf Wiedersehen im März 2024“ zu sagen. zg