Ketsch. Für die beiden vierten Klassen der Neurott-Gemeinschaftsschule handelt es sich in diesem Jahr nicht nur um ein beliebiges Schuljahr, denn in diesen Tagen geht ihre Grundschulzeit zu Ende. Ihren Abschied möchten die Schüler gerne mit vielen Gästen feiern und mit einer Kulturbühne „Auf Wiedersehen“ sagen.

Haben Sie sich vielleicht schon immer gefragt, was in den Köpfen von Schülern vorgeht? Die Viertklässler präsentieren für eine Antwort eine fantasievolle Theatercollage, in der sie in einer Kombination aus szenischem Spiel und kleinen, in Green-Screen-Technik gefilmten Sequenzen einen Einblick in ihre Wünsche, Träume und Visionen gewähren.

Inhalt des Stücks entworfen

Gemeinsam mit der Theaterpädagogin Clara Ciliox-Schütz und ihren Klassenlehrerinnen Belifin Toktas und Katja Baumann entwarfen die Schüler der Klassen 4a und 4b den Inhalt des Stückes und die Umsetzung der einzelnen Szenen.

Die Neurott-Gemeinschaftsschule lädt nun zur Kulturbühne „Träum doch!“ am Montag, 25. Juli, um 18 Uhr in die Aula der Neurott-Gemeinschaftsschule Ketsch ein. Der Eintritt ist kostenlos. zg