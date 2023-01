Meister gesucht

Ketsch. Gleich am ersten Samstag im neuen Jahr führt der TTC seine Vereinsmeisterschaften in der Schulturnhalle am Rathaus durch: Eingeladen sind alle Freunde des weißen Plastikballs, sofern sie in Ketsch wohnen oder Mitglied des 1. TTC Ketsch sind.

Los geht es am Samstag, 7. Januar, um 10 Uhr mit dem Jugendwettbewerb und ab 14 Uhr starten die Erwachsenen. Der Verein wendet sich ausdrücklich an Ketscher Hobby-spieler, für die bei entsprechender Teilnehmerzahl auch ein separater Wettbewerb durchgeführt werden soll. Wie immer winken attraktive Preise. Es wird keine Startgebühr erhoben. Die Anmeldungen erfolgen per E-Mail an elias.hartmann@ttcketsch.de. Interessierte können sich aber auch bis spätestens 60 Minuten vor den jeweiligen Wettbewerben in der Halle anmelden. zg