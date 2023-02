Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Rheinhalle Prunksitzung der „Narrhalla“ in Ketsch: Ein Moment der tiefen Emotionen

Einmal mehr Entertainemt bei der Prunksitzung in der Rheinhalle: Echte Rührung, Überraschungen, exquisite Jonglage und Frauen in der Bütt - und was Dirk Berger damit zu tun hat.