Radgruppe startet wieder

Ketsch. Die Radfahrgruppe startet wieder – und der Bürgermeister Timo Wangler radelt mit: Wer Lust hat, gemeinsam mit dem Fahrrad in der näheren Umgebung unterwegs zu sein, hat hierzu Gelegenheit, denn die Radfahrgruppe startet in Kürze wieder, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Geradelt wird ein bis zwei Stunden in gemütlichem Tempo. Treffpunkt ist immer montags um 10 Uhr am Marktplatz beim Bücherregal. Der erste Termin ist am Montag, 15. August. Hierfür hat sich bereits Bürgermeister Timo Wangler gemeldet, der gerne mitradeln möchte. zg