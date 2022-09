Remis im Lokalderby

Ketsch. Im ersten Spiel als Aufsteiger schaffte die erste Mannschaft des Schachclubs Ketsch in der Landesliga gegen einen bärenstarken Gegner aus Hockenheim eine gerechte Punkteteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einem dramatischen Kampf ging Ketsch an Brett eins durch Marcel Herm in Führung. Hockenheim konterte und holte an den beiden hinteren Brettern zwei Punkte. Philipp Wadlinger schaffte mit einem fein herausgespielten Sieg den Ausgleich. Hockenheim zog mit 4:2 in Front, sodass nur noch ein halben Punkt zum Gesamtsieg fehlte. Julius Malsam und Florian Schrepp behielten aber die Nerven und wandelten ihren minimalen Vorteil in zwei Punkte um.

Das Debüt der zweiten Mannschaft als Aufsteiger in die Bezirksklasse endete mit einer 2:4-Niederlage gegen Mannheim-Feudenheim. Simon Hinkel, Andreas Leinenbach, Kai Schäfer und Werner Ries holten jeweils einen halben Punkt. Ketsch III, Aufsteiger in der Kreisklasse A, musste mit einer 2:4-Niederlage in Ilvesheim die Heimreise antreten. Lukas Siegel gewann seine Partie, Annette Schrepp und Patrick Kohlmeier spielten unentschieden.

Team IV als Favoritenschreck

Mehr zum Thema Schach Sieber ist Weltmeisterin Mehr erfahren

Ketsch IV (B- Klasse) setzte sich bei favorisierten Altlußheimern mit 3,5:1,5 durch. Christian Heiser, Vorstand Karl-Heinz Schleich und Endri Mollay holten jeweils den ganzen Punkt. Mannschaftskapitän Gerhard Teichmann sorgte für einen halben Punkt.

In der Einsteigerklasse trennten sich Ketsch V und Hockenheim V leistungsgerecht 4:4 remis. Julian Fritsch gewann beide Partien, je einen Punkt erreichten Marie Hoberg und Jonas Butz.

Am Freitag, 30. September, 20 Uhr, finden Nachholpartien im Ferdinand-Schmid-Haus statt. zg