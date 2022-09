Sieber ist Weltmeisterin

Bei der vom 12. bis 17. September im belgischen Antwerpen stattgefundenen Weltmeisterschaft der Studentinnen siegte die Neu-Hockenheimerin Fiona Sieber mit 6,5 von 9 möglichen Punkten. Sie holte den Titel ungeschlagen mit vier Siegen und fünf Remis.

Weniger erfolgreich war hingegen die Mannschaft des Schachclubs beim Auftakt der badischen Oberliga. Die Hockenheimer Erste musste trotz einer nominellen Überlegenheit eine bittere 3:5-Auftaktniederlage in Ladenburg hinnehmen. Erfolgreich für Hockenheim waren Alexander Postoev-Birkenberg mit seinem Sieg und Jürgen Möldner mit einem kampflosen Zähler sowie David Baramidze und Oliver Günthner mit jeweils einem Remis.

Das Jugendschach beginnt am Freitag, 23. September, um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich um 19.30 Uhr am gleichen Ort zu einem freien Trainingsabend. Wie immer sind Zuschauer und Gastspieler hierzu willkommen.

Die Verbandsrunde für die übrigen Mannschaften startet am Sonntag, 25. September. Hockenheim II tritt zum Auftakt in der Landesliga beim SC 1922 Ketsch an. Ebenfalls auswärts spielt Hockenheim III in der Bereichsliga beim SK MA-Lindenhof 1865 II, während Hockenheim IV in der Kreisklasse A spielfrei ist. Als einziges Team hat Hockenheim V Heimrecht, wenn dieses im Spiel der Einsteigerklasse den SC 1922 Ketsch V in der Zehntscheune empfängt. Alle Spiele beginnen jeweils um 10 Uhr. mw