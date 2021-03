Ketsch. Nachdem der Ortsvereinsvorsitzende der Ketscher Genossen Jens Rebmann angekündigt hatte, aus beruflichen und privaten Gründen nicht mehr für das Amt zu kandidieren, wurde in der ersten Video-Mitgliederversammlung des Ortsvereins mehrheitlich für eine Doppelspitze gestimmt. Mit einer Aufteilung der politischen und organisatorischen Arbeiten sei man besser aufgestellt, sagte der scheidende Vorsitzende, der die Idee der Doppelspitze den Mitgliedern vorstellte.

Das zweite Novum in der Vereinsgeschichte: Zum ersten Mal wurde eine Frau an die Spitze des Ortsvereins gewählt. Sandra Reiff, die bereits bei der vergangenen Kommunalwahl für den Gemeinderat kandidierte und im Wahlkampfteam des Landtagsabgeordneten Daniel Born mitarbeitete, ist vielen bereits als Elternsprecherin der Alten Schule bekannt.

Neben Sandra Reiff wird Tarek Badr künftig die Geschicke des Ortsvereins lenken. Der Rechtsanwalt, Gemeinderat und Fraktionssprecher war zuvor bereits zwischen 1999 und 2019 Ortsvereinsvorsitzender. Er bringt die notwendige Erfahrung mit in die Führungsspitze.„1919 war es die SPD, die das Frauenwahlrecht durchgesetzt hatte, da wurde es einfach Zeit, dass auch einmal eine Frau an die Spitze des Ortsvereins gewählt wird“, resümierte Tarek Badr über die geschichtsträchtige Wahl. Sandra Reiff freut sich indessen über die neuen Aufgaben.

DNA der Sozialdemokratie

„Die Demokratie lebt vom Engagement der Bürger. Das bedeutet für mich, auch zwischen den Wahlen aktiv zu sein. Im Ortsverein der SPD in Ketsch bietet sich für mich die Möglichkeit, das Leben in der Gemeinde mitzugestalten. Hier bin ich von wunderbaren Menschen aufgenommen worden und ich konnte mich von Beginn an gut einbringen. Ich lebe hier mit meinem Mann und unseren Kindern und ich möchte mithelfen, dass unser schönes Ketsch sich für seine Bürger immer weiterentwickelt.

Gleichzeitig bin ich mit ganzem Herzen Sozialdemokratin. Für mich sind Gerechtigkeit und Solidarität wichtige Grundpfeiler unserer Gesellschaft und sie sind die DNA der Sozialdemokratie. Diese Werte zu leben und mich mit neuen Ideen und Engagement in der Gemeinde Ketsch einzubringen, ist mein Ziel“, sagte Sandra Reiff. Das neue Führungsduo bedankte sich für die Arbeit des scheidenden Vorsitzenden Jens Rebmann, der als Gemeinderat und Beisitzer weiterhin für die SPD aktiv bleibt. zg/Bilder: Badr/SPD