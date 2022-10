Spitzenkampf endet remis

Ketsch. In der Gruppe B der Vereinsmeisterschaft des Schachclubs Ketsch trafen in der fünften Runde die beiden Führenden aufeinander. Nach spannendem Kampf teilten sich Simon Hinkel und Gerhard Teichmann die Punkte. Beide liegen weiterhin mit jeweils 3,5 Punkten gemeinsam an der Spitze des Klassements. Auf den Rängen drei und vier befinden sich Ronald Freudenberger und Jugendspieler Lennart Rudel.

In der Gruppe A gibt es ebenfalls ein Spitzenduo, hier führen Yasin Öztürk und Florian Schrepp das Feld an. Martin Schrepp rangiert auf dem dritten Platz.

Am kommenden Freitag, 28. Oktober, findet die sechste Runde des Thementurniers statt. Spielbeginn ist um 20 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus. zg