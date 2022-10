Janine bei Mädchen top

Am ersten Oktober-Wochenende lud die Schachjugend Baden zum 4. Schwarzwald-Open ins südbadische Bonndorf ein. Das Turnier wurde in zwei Gruppen für Mädchen und Jungen im Alter von sieben bis 14 Jahren durchgeführt. Einziger Teilnehmer der Schachvereinigung war Jasmin Mersmann. Sie trat in der stärkeren A-Gruppe an und war hier in der nach DWZ geordneten Startrangliste Nummer 24 im Feld der 28 Spieler.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach fünf Runden belegte Jasmin mit 3,5 Punkten den siebten Platz und wurde damit gleichzeitig bestes Mädchen in der A-Gruppe. Mit diesem beachtlichen Erfolg konnte Jasmin ihre persönliche DWZ um 136 Zähler verbessern.

Stadtmeisterschaft startet

Den Kampf um den Titel des Stadtmeisters haben zwölf Aktive aufgenommen. Turnierleiter Dr. Christian Günther zeigte sich erfreut, dass zwei Teilnehmer aus der Jugendabteilung mit am Start sind. In der ersten Runde gab es folgende Ergebnisse: Jürgen May – Michael Fricke (remis), Jan Mersmann – Manfred Werk (0:1), Frank Grieshop – Gerold Rocholz (0:1), Oliver Weiß – Jasmin Mersmann (1:0) und Phileas Pahle – Christian Würfel (0:1). Die Partie Dr. Christian Günther (alle SV Hockenheim) – Torsten Horn (TSG Mutterstadt) wird nachgeholt.

Zweite Verbandsrunde

Mehr zum Thema Schachvereinigung Kuci siegt im Monatsblitz Mehr erfahren Altlußheim Erste siegt am Brett Mehr erfahren Schachclub Weiter auf Erfolgskurs Mehr erfahren

In der zweiten Verbandsrunde trat Hockenheim II in der Landesliga beim SC Reilingen an. Reilingen musste sich mit 5,5:2,5 geschlagen geben. Die Punkte für Hockenheim holten Ferdinand Ptak (remis), Jürgen Thier (1), Prof. Dr. Bernd Straub (remis), Jürgen May (remis), Manfred Werk (1), Gerold Rocholz (1) und Dr. Christian Günther (1).

Die Hockenheimer Dritte hatte in der Bereichsklasse ebenfalls ein Auswärtsspiel beim SK Mannheim II zu bestreiten und musste eine 3:5-Niederlage hinnehmen. Erfolgreich für Hockenheim waren Michael Fricke (1), Markus Riepp (1), Jan Mersmann (remis) sowie Ramón Hill (remis). In der heimischen Zehntscheune empfing Hockenheim IV in der Kreisklasse A den SK Mannheim III. Gegen den deutlich stärker besetzten Gast unterlag man mit 1,5:4,5. Peter Telp (remis) und Felix Henze (1) holten die Punkte. Hockenheim V trat im Heimspiel der Einsteigerklasse gegen den SC Viernheim VII an und war mit 1:7 deutlich unterlegen. Den Ehrenpunkt holte Matteo Camilleri.

Am Freitag, 21. Oktober, beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich am gleichen Ort um 19.30 Uhr zu einem freien Training. Am Sonntag, 23. Oktober, spielt das Oberliga-Team in der dritten Runde beim SC Brombach. zg/mw