Übers Ziel hinaus

Hallo ihr Zweibeiner,

liebe Leser,

normalerweise ist es sonntagvormittags immer recht ruhig und beschaulich, wenn mein Herrchen und ich zum Wochenende die etwas größere Gassirunde im Bruch drehen. Aber neulich war es ganz anders. Total viele Zweibeiner in bunten Klamotten, manche sogar mit Stirnbändern oder lustigen Brillen rannten dort hin und her. Ob Klein oder Groß hier war alles vertreten, jedoch sah ich keinen einzigen Hund – seltsam dachte ich so bei mir.

Mein Herrchen allerdings wusste natürlich wieder vorher Bescheid: „Marley, heute ist doch dieser Spendenlauf für den guten Zweck. Da machen ganz viele mit und zahlen Startgeld, was dann gespendet wird und wer am schnellsten läuft und als erstes über die Ziellinie kommt, der bekommt sogar einen Preis.“

Aha, dachte ich und schnupperte direkt mal an dieser Ziellinie. Freunde ich sage euch, die roch nach gar nichts! Und vor allem nach nichts, wofür man sich beeilen müsste wie vielleicht Leberwurst oder Schweizer Käse. Warum also die Zweibeiner extra schnell dort ankommen wollten, habe ich nicht verstanden.

Zumal es im Ziel angekommen dann auch keine Leckerlis gab – also keine, die mich interessiert hätten. Und überhaupt, warum sich eigentlich beeilen beim Laufen? Ich könnte stundenlang gemütlich rumlaufen, hier und da ein wenig schnuppern und mein Hundeleben genießen. Außerdem liegt es ja schon in der Natur der Sache bei uns Hunden. Wer will schon in völliger Hektik markieren oder im „Galopp“ sein Geschäft erledigen? Da macht ja sogar ein Pferd langsam und rennt nicht weiter (hab ich schon beobachtet).

Aber bei euch Zweibeinern muss ja immer alles schneller, höher, weiter sein. Was für ein Stress! Mein Herrchen kommt auch oft ganz abgerannt heim und sagt dann: „Jetzt muss ich mir mal etwas Zeit nehmen und mich ausruhen.“ – Ja, und nochmals Ja, kann ich dazu nur sagen.

Offensichtlich liegt es eben auch in der Natur der Zweibeiner, zwar viel zu sagen und dann doch was anderes zu tun. Könnte ja sein, dass wir Vierbeiner einfach nicht sprechen, weil wir es nicht müssen. Wir wissen eben auch so Bescheid, wie das funktioniert mit der „Work-Life-Balance“, hehe. Und manches braucht eben einfach solange, wie es braucht. Basta! In diesem Sinne, geht es ruhig an.

Euer Marleycsc