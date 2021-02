Ketsch. Diesmal ging es online in die nächste Austauschrunde der Vereine. Initiiert von der TSG waren interessierte Vertreter eingeladen, sich gemäß des mittlerweile regelmäßigen Turnus über die verschiedenen Themen auszutauschen, die aktuell die Vereine beschäftigen und um Ideen zu entwickeln, wie man sich gegenseitig unterstützen oder wie man gemeinsam das ein oder andere sprichwörtlich „auf die Beine stellen“ kann.

AdUnit urban-intext1

„Der Zuspruch war sehr gut und insgesamt waren elf Vertreter von sechs Vereinen in unserem Skype-Call, darunter mit den Enderle-Chuchis und dem Deutschen Roten Kreuz Vereine, die erstmals in diesem Kreis begrüßt werden konnten. Der Motorsportclub und die Narrhalla mussten kurzfristig zwar absagen, möchten aber im Nachgang informiert werden“, berichtete Petra Meyer, Presseverantwortliche der TSG.

Jugendliche treten eher aus

In den Vereinen, so führte sie im Gespräch mit unserer Zeitung weiter aus, seien aktuell Themen wie fehlende Neuanmeldungen sehr präsent und auch die finanziellen Situationen. „Hier gibt es in den größeren Sportvereinen viele Parallelen, denn Einnahmen durch Veranstaltungen fehlen. Außerdem, so wurde berichtet, sei bei Jugendlichen die Bindung zum Verein nicht so stark. Die bedeutet im Umkehrschluss, dass in der aktuellen Pandemiesituation, wenn kein Training angeboten wird, eher aus dem Verein ausgetreten wird als eine passive Mitgliedschaft wahrzunehmen“, erklärt Meyer.

Gemeinsam aktiv wollen die Vereine bei einem Sommerfest werden, welches eine mögliche Ersatzveranstaltung zum Maifest sein könnte. „Hier sind die Vereine, die bisher das Maifest durchführten, schon in der Planung und beispielsweise der Tennisclub stellte nun seine Teilnahme in Aussicht. Dazu wurde über die Idee diskutiert, ob der Vereinsstammtisch nicht gemeinsam einen weiteren Stand belegen könnte. Alles natürlich nur, wenn bis dahin Veranstaltungen wieder zulässig sind“, so die Presseverantwortliche.

AdUnit urban-intext2

Der Enderlezehnkampf als weiteres größeres Gemeinschaftsprojekt sei aktuell ebenfalls in Planung und derzeit für Samstag, 21. August, terminiert. Dabei würden – genauso wie beim Sommerfest – aktuell die Vereine angeschrieben, um noch weitere Unterstützer zu finden. „Wenn es ein Kinderferienprogramm geben wird, dann findet der Enderlezehnkampf in diesem Rahmen statt. Die aktuellen Planungen der Gemeinde gehen ja, sollte es die Pandemie zulassen, in diese Richtung“, so Meyer.

Aktionstag „Vereinshopping“

Die Onlinerunde sprach über die angedachte Veranstaltung „Vereinshopping“, ein Aktionstag, bei dem die Vereine sich einerseits präsentieren können, die Bevölkerung andererseits von Verein zu Verein gehen kann, um sich dort zu informieren und erste Kontakte zu knüpfen. „Hier war der Tenor, dass man dieses Projekt in das Frühjahr 2022 schieben möchte, um dies besser planen und organisieren zu können. Weiterhin tauschten sich die Teilnehmer über mögliche Konzepte zur Gewinnung von neuen Mitgliedern aus, den alle hoffen, dass in Zukunft das Vereinsleben noch stärkere Relevanz gewinnt und stark wiederbelebt wird“, bekräftigt Petra Meyer.

AdUnit urban-intext3

Der nächste Vereinsstammtisch sei nun für Mittwoch, 19. Mai, geplant, ob dieser erneute online durchgeführt werde oder ein Präsenztreffen stattfinden kann, werden die nächsten Schritte im Management der Pandemie ergeben. csc