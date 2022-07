Enderle-Zehnkampf in Ketsch ist in Vorbereitung

Ketsch. Der Enderle-Zehnkampf, initiiert durch den Vereinsstammtisch, geht am Samstag, 20. August, in seine dritte Auflage. Nachdem 2020 die Idee entstand, den Ketscher Kindern eine kleine Abwechslung trotz des damals ausgefallenen Kinderferiensprogramms anzubieten, ist die Aktion nun fester Bestandteil des Ferienprogramms geworden. „Wir können wieder bis zu 100 Kinder auf dem Gelände der Sportvereinigung 06 und der TSG zu Bewegung und Spaß beim Enderle-Zehnkampf begrüßen. Aktuell laufen die Anmeldungen über das Kinderferienprogramm der Gemeinde Ketsch“, so Petra Meyer vom Vereinsstammtisch.

Der Einladung zum Stammtisch sind diesmal Vertreter der Vereine Spvgg 06 (Peter Kumpf), des Tennisclub (Ulla Ries-Nelson und Carmen Krupp), der Ahrsschipper (Joe Herrmann), des Deutschen Roten Kreuzes (Ralph Hartung), der Tanzfreunde (Günther Klefenz), der IG Ketscher Vereine (Bernd Bürkle) und der TSG (Ralph Oswald, Petra Meyer) sowie der neu gewählte Vorsitzende der TSG Olaf Schlenz und der neu gewählte Bausvorstand Ersan Dalkilic gefolgt.

„Die Damen des Bridgeclubs lassen sich entschuldigen, werden aber beim Enderle-Zehnkampf wieder bei der Anmeldung am Aktionstag unterstützen“, erklärt Petra Meyer.

Zehn Stationen

Insgesamt zehn Stationen werden von den Kindern im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren zu bewältigen sein und es gäbe wieder Laufkarten, eine Getränkeversorgung und Laugengebäck sowie eine Teilnehmerurkunde.

„Wir benötigen rund 40 Helfer an den Stationen und zur Begleitung der Gruppen“, erklärt TSG-Vorstandsmitglied Ralph Oswald. Diese sollen nun in den Reihen der Vereine gefunden werden, die beim Aktionstag mitwirken, aber natürlich sei jeder willkommen, der seine Mithilfe anbieten kann. Hierzu könne man sich bis Mitte Juli bei Petra Meyer von der TSG melden.

Erste Hilfe-Kurse angeboten

Unter Verschiedenes bot Ralph Hartung (DRK) den Vereinen an, sportartspezifische Erste Hilfe Kurse bei Interesse durchzuführen. Dieses Angebot wird nun bei den Vereinen intern besprochen. Anfang August werden sich die beim Enderle-Zehnkampf mitwirkenden Vereine zu einem weitere Treffen zusammenfinden. csc