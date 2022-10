Werkschau kreativer Prozesse zum Thema „Natur“ in Ketsch

Ketsch. Die Kulturbühne der Neurott-Gemeinschaftsschule Ketsch lädt ein zur Werkschau „Natur“ am Donnerstag, 27. Oktober:

Im vergangenen Schuljahr 2021/22 haben sich alle Klassenstufen von eins bis zehn der Neurott-Gemeinschaftsschule mit dem kulturellen Jahresthema „Natur“ beschäftigt. Zu Beginn des neuen Schuljahres möchte die Schulgemeinschaft im Rahmen einer Werkschau die vielfältigen Ergebnisse dieser kreativen Prozesse der Öffentlichkeit präsentieren. Mit einer besonderen Mischung aus Exponaten, digitalen Bearbeitungen und Liveacts zum Thema „Natur“ sollen die interessierten Gäste der Werkschau überrascht und begeistert werden.

Natürlich wartet auch wieder ein zum Thema passendes kulinarisches Angebot auf die Besucherinnen und Besucher des Events. Da sich auch in diesem Jahr wieder einzelne Beiträge über QR-Codes erschließen lassen, empfiehlt es sich, ein Smartphone mit QR-Code-Reader und eigene Kopfhörer mitzubringen, um in den vollständigen Genuss aller Beiträge zu kommen.

Kulturschule des Landes

Seitdem die Neurott-Gemeinschaftsschule im Januar 2021 offiziell zu einer der Kulturschulen des Landes Baden-Württemberg ernannt wurde, ist es der Schule ein besonderes Anliegen, Einblicke in das kulturelle Schulleben zu ermöglichen und der Öffentlichkeit ausgewählte Ergebnisse im Rahmen verschiedener kultureller Veranstaltungen zu präsentieren.

Die Schulleitung und das Kulturteam der Neurott-Gemeinschaftsschule laden daher zu dieser Werkschau „Natur“ ein, die am 27. Oktober in der Zeit von 19 bis 20.30 Uhr im Schulgebäude in der Gartenstraße 31 stattfindet. Der Eintritt zur Werkschau ist frei.