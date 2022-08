Zehn Spiele, jede Menge Spaß und Abwechslung

Ketsch. Für Kinder aus Ketsch fand am Samstag, 20. August, ein weiteres Highlight ihrer Ferienzeit statt: der Enderle Zehnkampf. Der Stammtisch der Ketscher Vereine war Gastgeber und versammelte am Samstagmorgen knapp 50 Kinder und viele Helfer aus der Mitte der ortsansässigen Vereine auf dem Gelände von TSG 1902 und der angrenzenden SpVgg 06.

Nach der Begrüßung durch Ralph Oswald hatten die Kinder in acht Gruppen zehn sportliche Aufgaben zu meistern, die jede Menge Geschick erforderten. Die Zielsicherheit der jungen Sportler wurde beispielsweise beim Torwandschießen getestet, wo die Kinder den „Elferkönig“ herausspielten. Beim Fußballkegeln war ebenfalls der Umgang mit dem runden Leder gefragt. Ob die Kleinen auch immer fleißig auf dem Rummel waren, konnten sie beim klassischen Spiel „Dosenwerfen“ beweisen. Neben dem Können mit dem Fuß wurde also auch die Wurftechnik der Teilnehmer auf den Prüfstand gestellt. Die Leichtathletik nahm mit dem Standweitsprung gleichermaßen Einzug in den Wettbewerb. Parallel zu den in München stattfindenden Europameisterschaften, sprangen die Kinder eine Bestweite nach der anderen.

Geschicklichkeit war dann beim Pedalo fahren gefragt, wo ein perfekter Gleichgewichtssinn und eine einwandfreie Koordination unabdinglich waren. Die körperliche Fitness und Schnelligkeit forderten die anschließenden Lauf- und Fussballparcoure. Dort ging es nicht nur darum, die beste Zeit abzuliefern, sondern auch Hindernissen geschickt aus dem Weg zu gehen.

Begleitet wurden die Kinder von ihren jeweiligen Gruppenleitern und „Enderlix“ auf ihrer Zehnkampfkarte, auf der alle Ergebnisse eingetragen wurden. Bei all der Abwechslung mit anstrengenden Disziplinen standen für die Stärkung zwischendurch ein nahrhafter Snack und kühle Getränke bereit.

Nachdem die Kinder die zehn Stationen auf den beiden Sportplätzen gemeistert hatten, waren sie zu weiteren Spielen eingeladen. So klang ein vielseitiger Vormittag gegen 14 Uhr mit Tauziehen und dem bei Groß und Klein beliebten Riesen-Schwungtuch aus, wo nochmals fleißig mitgemacht wurde.

Als Belohnung für den Tag voller Sport, Spiel und Spaß erhielten die Teilnehmer zum Abschluss eine entsprechende Urkunde mit ihrem jeweiligen Ergebnis. Über die Erinnerung an das rundum gelungene Event waren die Kinder stolz. zg