Über Kimme und Korn

Reilingen. Jugendleiter Uwe Stebelow begrüßten zahlreiche Schüler ab zwölf Jahren zu Ferienfreizeit, die im Sommerferienprogramm der Gemeinde angeboten wurde. Gleichzeitig stellte er ihnen das Programm des Tages vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einer ausführlichen Hygiene- und Sicherheitseinweisung begann die Freizeit mit einem ausgiebigen Probieren der verschiedenen Schusswaffen unter der Anleitung erfahrener Sportschützen.

In diesem Jahr wurde mit Luftgewehr, Luftpistole und Blasrohr geschossen, sowohl auf die olympischen Sportscheiben in zehn Meter Entfernung wie auch auf kleine Tonröhrchen und auf 25 Meter entfernte Luftballone.

Trefferleistung steigert sich

Mehr zum Thema Schützengesellschaft Ferienprogramm Schützengesellschaft Schwetzingen : Ruth Mustopf zielt am besten Mehr erfahren Leichtathletik-EM Olympiasiegerin Mihambo fehlen drei Zentimeter zum Sieg Mehr erfahren

Die Kinder, die allesamt sehr aufmerksam waren und die Tipps der Betreuer befolgten, steigerten kontinuierlich ihre Trefferleistung. Die Freude über die ersten Treffer ins Schwarze war groß. Zwischendurch überraschte der Verein die Teilnehmer mit Spezialitäten und Kaltgetränken, die gerne zur Stärkung genutzt wurden.

Die jeweiligen Ergebnisse bei den einzelnen Disziplinen wurden zusammenaddiert. Bester Allroundschütze war Jonas, dicht gefolgt von Lilly und Alana.

Zufrieden gingen die Ferienkinder am späten Nachmittag nach Hause. Auch die Jugendabteilung des Vereines hatte ihre Freude an dem Nachmittag, zumal es in ihrem Interesse wäre, das vorhandene Talent der Teilnehmer weiter fördern zu können. zg