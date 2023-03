Beim SC Olympia Neulußheim gilt: „Nicht ohne meine Mädels“

Neulußheim. Vor sieben Jahren begann eine neue Ära beim Fußballverein SC Olympia Neulußheim (SON). Zum damaligen Zeitpunkt entschieden die Vereinsverantwortlichen um den heutigen Jugendleiter Reiner Merkel, die Nachwuchsabteilung des SON zu erweitern und zukünftig auch mit Mädchen-Teams am Spielbetrieb teilzunehmen. Was sich seitdem bei den Olympianern getan hat, trägt einen erheblichen Anteil zur Entwicklung des Frauenfußballs in der Region bei.

Inzwischen hat der SON sämtliche Jugendjahrgänge der Mädchen besetzt. Zusätzlich erntet der Verein nun auch die Früchte der siebenjährigen Jugendarbeit in diesem Bereich, denn seit der aktuellen Runde spielt auch eine Damen-Mannschaft in den blau-weißen Farben. Zur Premierensaison werden die Fußballerinnen aus der eigenen Jugend von der 18-jährigen Julia Klee als Kapitänin auf das Spielfeld geführt.

Die in St. Leon-Rot wohnende Klee gilt nicht nur als äußerst talentiert, sondern lebt die SON-Philosophie förmlich und steht als erste Spielführerin einer Damenmannschaft sinnbildlich für den Entwicklungsprozess innerhalb des Vereins. Zusätzlich trainiert die sowohl offensiv als auch defensiv variabel einsetzbare Fußballerin noch den E-Jugend-Jahrgang der Mädchen.

Den Weg zum Fußball fand sie auf klassische Weise: „Ich war immer gerne auf dem Bolzplatz, habe mit den Jungs dort Fußball gespielt. Irgendwann wollte ich dann auch im Verein spielen.“ Und das setzte sie direkt in die Tat um, konnte dank ihres Talents in der Jugend der TSG Hoffenheim anheuern und kam schließlich im Jahr 2020 über eine Zwischenstation in Mingolsheim zum SON.

Keine Unterscheidungen beim SC Olympia Neulußheim

Seitdem ist sie fester Bestandteil der hiesigen Jugendabteilung, zu der organisatorisch auch die Damenmannschaft zählt. Jugendleiter Reiner Merkel betont, von welcher essenziellen Bedeutung es sei, dass im Verein keine Geschlechtsunterschiede gemacht werden: „Wir haben keine Mädchen- und Jungenabteilung, wir haben eine Jugendabteilung. Hier hat jedes Team den gleichen Stellenwert, niemand wird bevorzugt oder ähnliches.“

Das gilt auch für die neugegründete Damenmannschaft, wie Trainerin Stefanie Ternes es beschreibt: „Bei uns wird sich gegenseitig unterstützt. Die Jungs fiebern bei den Spielen der Mädchen mit und gleiches gilt natürlich umgekehrt. Auch die Spielzeiten sind fair aufgeteilt, kein Team kommt dabei zu kurz.“ Gemeinsame Ausflüge und Aktionen stärken dieses Bewusstsein zusätzlich. Ein Konzept, das sich auszahlt, denn vor allem die Mädchen-Teams feiern in diesem Jahr fast durchgehend Erfolge in ihren Ligen.

Dabei ist der Verein auch Teil der vom Badischen Fußballverband gestarteten Aktion „#nichtohnemeinemädels“, die sich der Stärkung des Frauen- und Mädchenfußballs gewidmet hat. Damit geht der SON den Weg weiter, den er vor sieben Jahren eingeschlagen hat und der mit der Gründung der Damenmannschaft nun einen schönen Zwischenhöhepunkt erreicht hat.

Denn die Ziele bei den Damen sind bereits klar: Aktuell spielt das Team noch auf dem Kleinfeld und liefert in seiner Premierensaison in der Landesliga und dem aktuellen Platz im Tabellenmittelfeld gute Leistungen ab.

SC Olympia Neulußheim: Wechsel aufs Großfeld im Blick

Im kommenden Jahr erhofft man sich einen weiteren Schritt, wie Ternes beschreibt: „Wir wollen auf dem Großfeld spielen und das Team ausbauen. Dabei möchten wir unseren sehr guten Unterbau nutzen, es kommen einige Talente aus der Jugend. Zusätzlich hoffen wir, dass sich auch externe Spielerinnen entschließen, zum SON zu kommen. Jeder ist willkommen.“ Denn das Damenteam ist vom Alter her breit gefächert: Die älteste Spielerin zählt 46 Lenze, die jüngste ist 16. Eine Mischung, die Julia Klee mit Stolz erfüllt: „Dass ich mit meinen 18 Jahren meine älteren Mitspielerinnen auf das Feld führen darf, ist eine große Ehre.“ Und dass sie ihren Job gut macht, bestätigt ihre Trainerin: „Das ganze Team ist sehr diszipliniert und ist zu allem bereit. Es herrscht ein großer Zusammenhalt.“

Auch ihre Tätigkeit als Trainerin der E-Mädchen ist für Klee mehr als nur eine Position: „Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, die Erfahrungen aus meinen bisherigen Stationen weiterzugeben. Die Spielerinnen sind alle fußballbegeistert und es ist schön zu sehen, dass spezielle Trainingsformen funktionieren.“

SC Olympia Neulußheim: Disziplin und Zusammenhalt

Ähnlich wie Philipp Merkel, der aktuell noch sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim SON absolviert, ist Julia Klee auch neben dem Platz für den Verein engagiert. So nahm sie an einem Lehrgang der DFB-Aktion „Junges Engagement“ zum Thema Ehrenamt und FSJ teil, bereitete hierzu eine Präsentation vor, nahm Wissen aus Vorträgen mit und gab dies anschließend an ihre Mitspielerinnen weiter.

„Der Verein lebt von dem Engagement der Ehrenamtlichen. Wir sind froh, dass sich jeder mit einbringt und wollen das auch in Zukunft so beibehalten“, so Jugendleiter Merkel. Für die aus dieser starken Gemeinschaft entstandenen Ergebnisse wurde der SON bereits mehrfach geehrt, beispielsweise mit dem Goldenen Kleeblatt des Badischen Fußballverbandes oder mit der Auszeichnung zum „jugendfreundlichen Sportverein“.

Um diesen Standard weiterhin beibehalten zu können, ist der Verein aktuell auf der Suche nach einem neuen FSJler und nimmt noch bis zum 15. Mai Bewerbungen entgegen. Die aktuell knapp 100 Spielerinnen der SON sollen ebenfalls mehr werden, die Entwicklung weiter vorangetrieben werden, denn das Motto lautet: „Beim SON geht es nicht ohne unsere Mädels.“