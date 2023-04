Gewerbeverein Neulußheim mit großer Sause zum 40. Geburtstag

Neulußheim. Aus dem Samen, der 1983 mit der Gründung des Gewerbevereins gelegt wurde, ist mittlerweile ein stattlicher Baum geworden. Grund genug für den Gewerbeverein sein traditionelles Zunftbaumfest in diesem Jahr zur großen Geburtstagssause auszuweiten – immerhin, 40 Jahre alt wird man nicht jedes Mal und nicht nur für den Schwaben ist es ein besonderes Alter, die Weisheit naht.

Doch von Alter soll nicht die Rede sein, der Gewerbeverein feiert sein Jubiläum in jugendlicher Frische mit Elan und Begeisterung. Los geht die Geburtstagsparty am Sonntag, 30. April, um 14 Uhr auf dem Messplatz der Vier-Sterne-Gemeinde. „Mit der Option, bei schlechtem Wetter in die Turnhalle zu wechseln“, wie Verantwortliche des Vereins in ihrer Ankündigung zum Fest betonen. Eine Möglichkeit, die niemand in Betracht ziehen möchte, auch die Wetterfrösche sind mit ihren Ankündigungen auf der Seite des Gewerbevereins. Weshalb man sich lieber auf die zweite Möglichkeit konzentriert: „Bei besonders sonnigem Wetter wird für genügend schattige Plätze gesorgt sein.“

Gewerbeverein Neulußheim spendiert Getränke, Brezeln und Würstchen

Und wie es sich für eine Geburtstagsparty gehört – man lädt sich Gäste ein. In diesem Fall hatte der Gewerbeverein an die Neulußheimer Bevölkerung gedacht – natürlich sind auch Auswärtige eingeladen – und lädt von 14 bis 17 Uhr zu kostenlosen Getränken, Brezeln und Würstchen ein.

Und wenn die Stimmung am schönsten ist, dann soll man in diesem Fall nicht aufhören, dann geht die Party erst richtig los, ab 17 Uhr geht es in die Verlängerung der Sause: Mit seiner Livemusik, die zum Feiern und Tanzen animieren wird, sorgt „Sten-one-man-concert“ alias Stephan Krauss für richtige Atmosphäre auf dem und um den Messplatz.

Doch nicht nur an die Erwachsenen ist bei Zunftbaumfest und Geburtstagsparty gedacht, alle Altersgruppen sollen auf ihre Kosten kommen. Weshalb sowohl die Kindergartenkinder ihren Auftritt haben als auch die älteren Semester beim Auftritt des Musikvereins Harmonie oder den Stimmen des Chors „Women‘s Voice“ auf ihre Kosten kommen.

Los geht die Feier um 14 Uhr mit dem Auftritt des Musikvereins Harmonie, dem sich die offiziellen Worte des Vorstandes zur Eröffnung anschließen. Mit Sicherheit wird dabei auch das eine oder andere Wort zum Wiegenfest einfließen, immerhin ist der Gewerbeverein keiner wie alle anderen, sondern mit ein Impulsgeber für den Lebenstakt der Gemeinde. Man darf gespannt sein.

Doch bei aller Freude, es soll kurzweilig gefeiert werden und so haben um 14.15 Uhr die Kinder vom „Haus Kunterbunt“ um 14.15 Uhr ihren Auftritt, den die Sprösslinge des evangelischen Kindergartens im Podey-Haus ab 14.30 Uhr wohl noch toppen wollen.

Der Neulußheimer Zunftbaum ist ein stattlicher Geselle und wird nun groß gefeiert, zusammen mit dem 40. Geburtstag des Gewerbevereins. © len

Danach gehört die Bühne einer Formation, die über die Grenzen der Gemeinde hinaus bekannt ist, dem Frauenchor „Women‘s Voice“, der seinen Auftritt wohl nutzen wird, um Werbung in eigener Sache zu machen, immerhin gestaltet er in gut zwei Wochen sein Frühlingsfieber in der Aula der Lußhartdtschule.

Musik und jede Menge Attraktionen beim Neulußheimer Zunftbaumfest

Der Musikverein Harmonie, der schon die Eröffnung einläutete, wird dann selbst zum Programmpunkt, ab 15 Uhr wird er die Gäste musikalisch unterhalten.

Ganz klar, für die kleinen Gäste des Zunftbaumfestes ist das musikalische Bühnenprogramm nicht unbedingt die absolute Attraktion, weshalb sich der Gewerbeverein für den Nachwuchs ein besonderes Highlight hat einfallen lassen: Die überdachte Hüpfburg mit dem Motto „1000 und 1 Nacht“ samt Springfläche und Rutsche lässt die Herzen der jüngsten Gäste sicherlich höher schlagen.

Brezeln und Würstchen als deftige Grundlage für einen tollen und ausgelassenen Nachmittag – gegen 21 Uhr soll die Party enden – dennoch brauchen sich die Freunde von Koffein und süßen Stückchen nicht grämen – „auch für Kaffee und Kuchen wird gesorgt sein, sodass alle Gäste einen schönen Nachmittag und Abend beim Neulußheimer Zunftbaumfest des Gewerbevereins verbringen können“, schreiben die Organisatoren in ihrer Einladung und freuen sich schon jetzt, auf eine tolle Party.