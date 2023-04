Gewerbeverein lädt in Neulußheim zum Zunftbaumfest ein

Neulußheim. Der Gewerbeverein lädt zu seinem Zunftbaumfest am Sonntag, 30. April, ein. Dieses findet ab 14 Uhr auf dem Messplatz in Neulußheim mit der Option statt, bei schlechtem Wetter in die Turnhalle zu wechseln, betonen die Verantwortlichen des Vereins in ihrer Ankündigung zum Fest. Bei besonders sonnigem Wetter werde hingegen für schattige Plätze gesorgt sein, heißt es in der Einladung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum 40-jährigen Bestehen des Vereins haben sich die Verantwortlichen einige interessante Angebote einfallen lassen: Zum einen lädt der Gewerbeverein die Neulußheimer Bevölkerung und Gäste aus der Umgebung im Zeitraum zwischen 14 und 17 Uhr zu kostenlosen Getränken, Brezeln und Würstchen ein, zum anderen geht das Zunftbaumfest um 17 Uhr in die Verlängerung – bei Livemusik mit „Sten-one-man-concert“ alias Stephan Krauss.

Hüpfburg und Livemusik

Ab 14 Uhr eröffnet der Musikverein „Harmonie“ das Fest und nach einem Grußwort des Vorstands haben die Kinder vom „Haus Kunterbunt“ um 14.15 Uhr und des „Podey-Hauses“ um 14.30 Uhr ihren großen Auftritt und bevor ab 15 Uhr der Musikverein „Harmonie“ wieder für musikalische Begleitung des Festes sorgt, wird um 14.45 Uhr der Frauenchor „Women‘s Voice“ auftreten.

Mehr zum Thema Musikverein Harmonie Langjährige Mitglieder geehrt Mehr erfahren Gewerbeverein Osterüberraschung des Gewerbevereins Altlußheim: Kindern eine Freude bereitet Mehr erfahren TTC Waldhaus Neulußheim Namensänderung stärkt Identifikation mit der Gemeinde Mehr erfahren

Die überdachte Hüpfburg „1000 und 1 Nacht“ mit Springfläche und Rutsche lässt die Herzen der jüngsten Gäste sicherlich höher schlagen. „Auch für Kaffee und Kuchen wird gesorgt sein, so dass alle einen schönen Nachmittag und Abend beim Neulußheimer Zunftbaumfest des Gewerbevereins verbringen können“, schreiben die Organisatoren in ihrer Ankündigung. Das Ende der Veranstaltung ist für 21 Uhr vorgesehen. mb