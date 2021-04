Das ist eine wirklich schöne Geste: Der Apothekerin Nicole Weiland aus Neulußheim liegt nicht nur die Gesundheit ihrer Kunden am Herzen. Sie möchte auch der Dorfgemeinschaft, in der sie so gut aufgenommen wurde, etwas zurückgeben.

„Den Verein Bürgerhilfe und Kulturförderung kenne ich durch seine Veranstaltungen und weiß, dass die Verantwortlichen um ihren rührigen Vorsitzenden Werner

...