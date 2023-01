Konfirmation: Wenn Fußball auf Kirche trifft

Neulußheim. Der Fußball Konfi Cup, Vorentscheid des Kirchenbezirks Südliche Kurpfalz, findet am Samstag, 14. Januar, von 10 bis 15.30 Uhr in Neulußheim in der Hardthalle statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Leimen/St. Illgen, St. Leon-Rot, Schwetzingen, Walldorf, Nußloch, Plankstadt, Reilingen, Neulußheim und Altlußheim spielen in Neulußheim um den Pokal. Durch die Pandemie fand in den Jahren 2021 und 2022 kein Konfi Cup statt. Das Team, das den Bezirksentscheid gewinnt, fährt dann im März zum Konfi Cup der Evangelischen Landeskirche in Baden. Um 9.45 Uhr beginnt das Turnier mit einem kurzen Impuls von Katharina Garben, stellvertretende Dekanin in Neulußheim, und der Einführung in die besonderen Regeln des Konfi Cup durch die Turnierleitung. Es geht vor allem darum, fair und gemeinsam zu spielen, Konfis aus dem ganzen Kirchenbezirk kennenzulernen und einen aktiven und fröhlichenTag miteinander zu verbringen.

Der Anpfiff für das erste Spiel erfolgt um 10 Uhr. Es dürfen ausschließlich Jugendliche auf dem Platz stehen, die in diesem Jahr konfirmiert werden und es müssen immer Jungs und Mädchen vertreten sein. Organisiert wird der Konficup von Fußballexperten des SON – SC Olympia Neulußheim, Katharina Garben und Jascha Richter. Das Finale wird gegen 15.30 Uhr angepfiffen. Für die Fans aus Neulußheim und den anderen Gemeinden gibt es unter anderem Kaffee und Kuchen, Crêpes und oder Burger. zg/kgr