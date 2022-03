Er verweigert sich dem Zeitgeist und geht seinen eigenen Weg: der Künstler Dieter Köster. Dafür braucht es eine große Portion Eigensinn sowie handwerkliches Können. Und diese sind seinen Bildern durchaus anzusehen.

Anlässlich seiner Ausstellung im Kulturtreff „Alter Bahnhof“ in Neulußheim besuchten wir ihn in seinem kleinen Atelier in Mühlhausen und sprachen mit ihm über seine Malweise,

...