Lußhardtschule bietet bunten Familientag vor den Ferien

Neulußheim. „Wir alle haben Gänsehaut, nach über zwei Jahren Pandemie dürfen wir uns endlich wieder treffen und feiern. Ich blicke in glückliche Gesichter ohne Masken, das ist schön“, begann Rektorin Christiane Harz ihre Begrüßungsrede beim Sommerfest der Lußhardtschule.

Dass Wahrheit in ihren Worten steckte, zeigte sich im Vorfeld des Jahresabschlussevents: Viele Eltern und Großeltern trafen sich zum ersten Mal und so wurden Aula und Schulhof zur Begegnungsstätte nach langer, Corona-bedingter Zwangspause.

Für das Comeback des beliebten Festes dachten sich die Schüler der vier Klassenstufen gemeinsam mit dem Kollegium der Lußhardtschule ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm mit dem Hauptthema „Farben und bunte Welt“ aus. Rektorin Harz eröffnete das Programm mit einem strahlenden Lächeln: „Es ist einfach schön, dass Kinder wieder Kinder sein dürfen und jede Klasse trotz der kurzen Vorbereitungszeit einen tollen Beitrag zum Sommerfest leisten wird.“

Und so startete der Nachmittag mit einem wunderbaren Choreo-Tanz der „Dance Girls“ aus der vierten Klassenstufe. Die fünf Mädchen zeigten dabei nicht nur schöne Tanzschritte, sondern beeindruckten die Zuschauer auch mit Hebefiguren. Danach brachte die Klasse 4b das Publikum mit einem „Sockentheater“ zum Lachen. Dank der sehr witzigen und amüsanten Version des Sesamstraßen-Hits „Manah Manah“ kam eine heitere Stimmung in der Aula auf.

Die Beiträge der dritten Klassen fügten sich anschließend nahtlos ein. Als großer Chor sangen die Schüler den Song „I like the flowers“, welcher hervorragend zum Thema des Tages passte. Der schönen Performance schlossen sich auch einige der Zuschauer an und sangen den Klassiker lauthals mit. Der Gesangseinlage folgte ein weiterer Tanz, der ebenfalls einige Hebefiguren enthielt.

Eine Reise in die Welt der Farben gestatteten dann die Schüler der drei zweiten Klassen: In einem detaillierten Vortrag berichteten die Kinder über den Kunstunterricht und wie die schönen Bilder, die im ganzen Schulgebäude aufgehängt waren, in Eigenregie entstanden sind. Mit den drei Grundfarben Rot, Gelb und Blau mischten die kleinen Künstler ihre eigenen Farbtöne, gestalteten die Gemälde und gaben nun ihr gelerntes Wissen preis.

Erstklässler mit Trommel-Auftritt

Bei den Jüngsten wurden anschließend die Trommeln herausgeholt: Mit ihren Lehrern als Taktgeber und höchster Konzentration präsentierten die Erstklässler das „Klabautermannlied“. Einem weiteren, schön einstudierten Choreo-Tanz folgte noch ein farbenfroher Tücher-Tanz.

Vor dem letzten Programmpunkt bedankte sich Rektorin Harz im Namen der gesamten Schule beim anwesenden Bürgermeister Gunther Hoffmann und den Gemeinderäten sowie dem Elternbeirat und dem Förderverein.

Ganz besondere Wertschätzung erhielt die Bürgerhilfe Neulußheim und deren Vertreterin Gisela Birk, die die Schule mit vielen Aktionen wie der Hausaufgabenbetreuung unterstützt. Dass das Arbeitsfeld der Bürgerhilfe noch wesentlich weitreichender ist, wurde an einem eigens eingerichteten Stand auf dem Schulhof samt Beratung genauer thematisiert.

Die Theater-AG, der Chor und das Schülerorchester bündelten ihre Kräfte und führten ein Theaterstück mit dem Namen „Die Welt der Farben“ vor. Thema war hier die Vielfalt und gegenseitige Rücksichtnahme. Für jede Farbe traten passend gekleidete Schüler auf und tanzten mit Begleitung des Orchesters.

Mit eingeworfenen Zwischentexten wurden die Zuschauer stets über die Handlung auf dem Laufenden gehalten. Abschließend sangen alle nochmals gemeinsam „I like the Flowers“, bevor das Sommerfest unter tobendem Applaus nach draußen verlagert wurde, wo sich die Eltern und Besucher über ein großes Kuchenbüffet freuen durften.

Rektorin rundum zufrieden

Christiane Harz zeigte sich nach dem bunten Programm glücklich: „Während der kurzen Vorbereitungszeit hat unser Kollegium einfach hervorragend zusammengehalten und diesen Tag organisiert. Der Einsatz unserer Schüler war klasse und man konnte sehen, wie viel Spaß die Kinder nach der Pandemiezeit auf der Bühne hatten.“

Beim Ausklang des Sommerfestes gab es im Schulhof noch Kaffee, Kaltgetränke und eine große Auswahl an Kuchen. In ungezwungener Atmosphäre tauschten sich die Gäste mit dem Kollegium über das Sommerfest und das Schuljahr aus. Bemerkenswert war vor allem, dass die Angehörigen der Erst- und Zweitklässler erstmals seit Corona näher kennenlernen durften.