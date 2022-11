Maßnahmen gegen Chaos und gefährliche Situationen an der Lußhardtschule Neulußheim

Neulußheim. Um es gleich vorwegzusagen. Nimmt man Bürger zu anstehenden Planungen mit, kann das im Ergebnis durchaus ein Gewinn sein. Für beide Seiten. Die Gemeinde hatte zu einer Bürgerinformationsveranstaltung zur künftigen Gestaltung der Kornstraße im Bereich zwischen der Kultur- und Sporthalle sowie der Lußhardtschule ins Haus der Feuerwehr eingeladen.

Gemeinderäte, Anwohner, Lehrer der Lußhardtschule und interessierte Bürger waren gekommen, um mit Bürgermeister Gunther Hoffmann und seinen Mitarbeitern Andreas Emmerich und Kai Tobler das von einem Fachbüro und zuvor vom Gemeinderat erarbeitete Konzept zu diskutieren. Eine ausgelegte Planskizze zeigte einen Kompromissvorschlag des Gemeinderats von 2021, in dem viele Ideen und Vorschläge eingebracht waren. „Dieser Plan ist nicht in Stein gemeißelt, so Bürgermeister Hoffmann. Ziel sei es, den Bürgern Gelegenheit zu geben, sich einzubringen. Optimieren, verbessern und die Kornstraße zu beruhigen sei das Ziel aller.

Lußhardtschule Neulußheim: Verkehrsaufkommen reduzieren

Eigentlich ging es bei der Infoveranstaltung lediglich um einen kleinen Teilabschnitt der Kornstraße und um die Neugestaltung der Außenanlagen. Der Planentwurf lud aber ein, sich mit dem Gesamtprojekt Kornstraße zu beschäftigen. Um was geht es gerade in dieser stark frequentierten Straße? Anwohner Dr. Wienand brachte es für viele Anwesende auf den Punkt: Das Verkehrsaufkommen muss minimiert, der Schulweg sicherer werden.

Nach wie vor herrsche hier zu verschiedenen Zeiten durch den Bringeverkehr der Schüler Chaos. Wendemanöver, gefährliche Situationen und Beinaheunfälle seien durch die Elterntaxis alltäglich. Seiner Meinung nach könne man sich viel Geld für die Neugestaltung sparen, wenn man alles so lasse, lediglich einige Dinge ändere. Geschwindigkeit runter, Blitzer und Strafen bei Geschwindigkeitsübertretungen, Zehn-Kilometer-Zone und häufige Kontrollen.

Die angedachte Parkplatzlösung im Bereich der Fahrradständer sehen er und auch andere Anwohner problematisch. Die Querung zum Schulweg und die Einfahrt zum Parkplatz sei megamäßig gefährlich. Der ganze Aufwand, auch finanziell, nicht gerechtfertigt.

Interessant die weiteren Wortmeldungen und Lösungsvorschläge. Eine Einbahnstraße würde die Anliegerstraße belasten, Verschwenkungen Wohngebiete. Könnte ein Schulbus Abhilfe schaffen, um die Pkw zu reduzieren? Oder der Geh-Schulbus von Eltern begleitet? Rektorin Harz berichtete von solchen Projekten, die aber bald wieder einschliefen.

Lußhardtschule Neulußheim: Parkplätze fehlen

Ist die Verkehrsbelastung nur zu bestimmten Stoßzeiten? Nein, sicher nicht. Einhellig war die Meinung zu fehlenden Parkplätzen, nicht nur für das Personal von Schule und Kindergarten. Eine Lösungsmöglichkeit zum Bringeverkehr der Schüler brachte Bürgermeister Hoffmann mit den entstehenden Parkplätzen beim Sportclub Olympia ins Spiel. Der kleine Fußweg von dort zur Schule nehme Verkehr aus der Kornstraße. Bei Großveranstaltungen sei ein Hinweisschild zu den vorhandenen Parkplätzen an der Grillhütte hilfreich, merkte eine Besucherin hierzu an.

Und immer wieder die Forderung, den Schulweg der Grundschüler sicherer zu machen. Helfen da Schwellen auf der Fahrbahn, Schritttempo, nicht nur in der Straße, sondern auch in den Nebenstraßen? Sollen Laufwege von Fahrwegen deutlicher abgetrennt, eine Spielstraße in der Anliegerstraße errichtet werden? Zuwege anders gestalten und besser kommunizieren? Zahlreich waren die Fragen und Ideen, die vorgetragen wurden.

Seit 30 Jahren wird über die Situation in der Kornstraße diskutiert, so ein Anwohner. Oberste Priorität müsse der Kinderschutz haben, der Fokus soll auf die Sicherheit der Kinder gerichtet sein. Und nicht nur die Kornstraße habe ein Verkehrsproblem, die Rheinstraße müsse man in diesem Zusammenhang auch betrachten. Eindeutig die Meinung, dass der kostspielige Umbau unnötig sei und das Geld für Wichtigeres ausgegeben werden sollte.

Und auf die Frage von Gemeinderätin Ingeborg Bamberg, im Vordergrund der Veranstaltung sollte ja eigentlich nur die Gestaltung der Außenanlagen stehen, kam deutlich von einem Anwohner die Antwort: „Bäume und Grün haben noch keinem geschadet.“

Lußhardtschule Neulußheim: Diskussionsbeiträge gelobt

Bürgermeister Hoffmann freute sich am Ende der Veranstaltung über die zahlreichen interessanten Diskussionsbeiträge und Lösungsansätze. Für einen ersten Schritt der im Gemeinderat zu diskutierenden Weiterberarbeitung der Planungen soll provisorisch der Gehweg zwischen Schule und Rheinstraße verbreitert, die Genehmigungen dazu eingeholt werden. Was umsetzbar sei wie die Gestaltung der Außenanlagen an der Lußhardtschule solle zeitnah erfolgen.

„Ich hatte heute Abend die Möglichkeit, mich zu einer noch unfertigen Planung mit Gedanken und Vorschlägen einzubringen“, so ein Anwohner. „Das nehme ich als Bürger der Gemeinde zusätzlich als positives Fazit mit nach Hause“.