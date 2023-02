Närrische Raketen werden gezündet

Neulußheim. Die Vier-Sterne-Gemeinde gehört nicht gerade zu einer Hochburg des närrischen Frohsinns. Umzüge mit Motivwagen, Helau oder Ahoi? Das überlässt man den Nachbarn in Reilingen und Altlussheim, verweilt dort aber gerne und feiert kräftig mit. Auch so geht gute Nachbarschaft. Natürlich verstehen es die Neulußheimer zu feiern, keine Frage, auch wenn sie sich eher der feingeistigen Kultur und der Musik zuwenden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine ganz feine und kleine Ausnahme des närrischen Frohsinns gibt es bei den Senioren bei „Aktiv im Alter“. Zum Glück gibt es das „Aktiv im Alter“-Team mit Kulturamtschefin Alexandra Özkalay, das ein schönes und unterhaltsames Programm für die Senioren im evangelischen Gemeindehaus zusammengestellt hatte. Die zum Teil bunt gekleideten Senioren erwartete ein farbenfroh geschmückter Saal und bei Fastnachtsküchlein und Kaffee wurde schon einmal die Grundlage für Weiteres geschaffen. Und für die Stimmung sorgte dazu ein Gläschen Sekt und weitere Getränke.

„Fangen wir an mit der Heiterkeit“

Den Startschuss für das närrische Programm gab die Krümelgarde der Luxe Altlußheim mit Trainerin Sabrina Linke. Die Senioren waren entzückt von den bezaubernden Krümeln mit ihrem Feuerwehrtanz. Klar, dass sie mal ganz große Krümel werden wollen.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Seniorenprunksitzung Vier Stunden Frohsinn für die Älteren in Altlußheim Mehr erfahren

Bei Lucie Diefenbachs harmonischen Bewegungen und ihrem ausdrucksstarken Auftritt als Elefant konnten die Senioren über deren Gelenkigkeit nur staunen. Ein weiteres aufsteigendes Talent der GymTa Altlussheim.

Professionell auch das Duo Emilia Larm und Hannah Birke, das von Annika Schäfer trainiert wird. Mit kunstvollen Figuren und schnellen Wechseln in der Bewegung um die Schneiderpuppe unter der Musik von „Cruella and Barnoness“ zeigten sie ihr großes Können. Zwei Supertalente, von denen man sicher noch hören wird.

Ganz anders der Auftritt von Frau Reinlich. Jutta Singer schlüpfte in die Rolle der Bodenmasseurin und kündigte gleich Energiesparmaßnahmen an. „Die Musik hat erst mal Pause und wenn ich Tusch sage, dann Arme hoch und Dadä rufen“. Das hatten die Senioren gleich verstanden und lauschten ihren Erzählungen der beruflichen Karriere in Behörden, privaten Haushalten und sogar im Fernsehen. Beim Putzen im Theater bekam sie sogar Szenenapplaus, als sie mit ihrem Eimer in die Aufführung geriet. „Ich putz jetzt die Platt, hab noch ne Stelle in der Stadt“, so Frau Reinlich. Für ihren Vortrag erhielt sie die erste Granate und ein dreifaches Ahoi.

Hohen Besuch bekamen die Fastnachter von der amtierenden Luxina Jasmina I., die mit Vizepräsidentin Karin Thegler von den vielen Kreiseln in Neulußheim schwärmte. Wie alle bisherigen Prinzessinnen, sei es auch für sie eine Ehre, alljährlich zu den „Aktiv im Alter“-Senioren nach Neulussheim zu kommen.

Tanzmariechen Saskia Murrer, das ebenfalls von Sabrina Linke trainiert wird, wirbelte in den Saal. Wieder ein junges Talent der GymTa Altlussheim. Die Senioren hatten ihre Freude an den Darbietungen und geizten nicht mit Applaus und vielen dreifachen Ahois.

Mit einem Sitztanz überraschte Uschi Nitsche die Senioren. So gefordert, kamen sie so richtig in Fahrt. Jutta Singer animierte die Senioren zum Tanzen und Schunkeln. Und bei „Die Hände zum Himmel“ war die Tanzfläche schnell gefüllt. Eine Minipolonaise war ruckzuck gebildet und Alleinunterhalter Theo Buchholz hatte mit seiner schwungvollen Musik die Senioren auf seiner Seite und sorgte für Stimmung im Saal.

Viel Frohsinn und Heiterkeit, die den Senioren an diesem Nachmittag so richtig gutgetan haben. Ein Hauch ausgelassener Fasnacht über Neulußheim, die, wie Alexandra Özkalay versprach, im nächsten Jahr sicher seine Fortsetzung findet.