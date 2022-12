Neulußheim: Jahresprogramm 2023 im Alten Bahnhof startet mit Hommage an Queen

„The Simple Life“, eine Homage an Queen mit Sandie Wollasch und Matthias Hautsch, Freitag, 13. Januar, 20 Uhr.

Latin- und Pop-Covers präsentiert die Formation „Mr. Jones“ am Freitag, 10. Februar, 20 Uhr.

Dieter Huthmacher kommt mit seinem Mundart-Kabarett „Lachfalten“ am Freitag, 17. März, 20 Uhr, in den Kulturtreff.

Roland Maier, der „Frauen-nicht-Versteher“ präsentiert sein Kabarettprogramm am Freitag, 14. April 20 Uhr.

Die Frühschoppen-Reihe eröffnet am Sonntag, 14. Mai, 11 Uhr, die Gruppe „BuZiBu“ mit Rock- und Pop-Interpretationen. Es folgten am Sonntag, 18. Juni, Olli Roth, am Sonntag, 6. August, die Sean-Treacy-Band und am Sonntag, 10. September, beenden die „Men in Black“ mit ihrer Homage an Johnny Cash die Reihe.

Die Summertime-Party mit der Band Soul-Maxx findet am Freitag, 14. Juli, 19 Uhr, im Biergarten statt.

Kabarett mit Jan Preuß, dem „(V)erzieher“ ist am Freitag, 6. Oktober, zu erleben und Band Suitcase of Grace sind mit ihren Musikinterpretationen am Freitag, 10. November, im Alten Bahnhof zu Gast.

Das Jahresprogramm endet am Freitag, 8. Dezember, mit einem irischen Abend und der Sean-Treacy-Band.

Der Eintritt zu Frühschoppen und Summertime-Party ist frei. Ansonsten sind Karten im Rathaus zu erwerben, wo auch ein Abo angeboten wird. z g

Fragen zum Abo oder zum Programm beantwortet Alexandra Özkalay, Kulturamt, Telefon 06205/39 41 11.