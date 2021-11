Neulußheimer SPD sammelt für die Hockenheimer Tafel

Neulußheim. Die im vergangenen Jahr und die Mitte Juni 2021 durchgeführte „Tafelaktion“ hatte einen so enormen Erfolg. Bei den beiden Aktionen waren die Organisatoren vom Zuspruch begeistert, kartonweise konnten sie die Spenden nach Hockenheim zur Tafel bringen, von der sie an bedürftige Menschen weitergeleitet wurden. Nun wollen die Sozialdemokraten erneut die Gelegenheit ergreifen, Solidarität mit jenen zu zeigen, die nicht auf der Sonnenseite stehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weshalb sich der Vorstand des SPD-Ortsvereins entschlossen hat, in der Zeit von Montag, 29. November, bis Samstag, 4. Dezember – also rechtzeitig vor Nikolaus – seine großen Informationstonnen, mit dem Hinweis auf die Sammelaktion für die Hockenheimer Tafel, an verschiedenen Stellen im Ort aufzustellen.

In den danebenstehenden Körben können erneut haltbare Lebensmittel eingelegt werden. Auch Körperhygieneartikel können gebracht werden. Für dieses Mal als kleine Ergänzung und im Hinblick auf den kommenden Nikolaustag wäre es schön, wenn kleine Tütchen mit Süßem eingelegt werden. Schokoladentafeln, Weihnachtsmänner oder Gummibärchen gehen da immer.

Lebensmittel und Hygieneartikel

Neulußheimer Bürger hatten bereits während der ersten Spendenaktion großzügig haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel gespendet. Der SPD-Ortsverein würde sich freuen, wenn es mit der erneuten Weihnachtsaktion wiederum gelingt, viele haltbare Lebensmittel für die Hockenheimer Tafel zu sammeln.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Zeigen Sie Herz mit den Schwächeren unserer Gesellschaft, die es jetzt während der Corona-Pandemie besonders schwer haben“, ruft der Ortsverein zur Teilnahme auf.

Sammelkörbe stehen bei Familie Engelhardt in der Bahnhofstraße 51, in der Altlußheimer Straße 11 bei Gemeinderat Hanspeter Rausch und in der Tullastraße 13 bei Familie Petersen sowie vor der Buchhandlung Dräger steht als weiterer Hingucker eine Infotonne. rhw