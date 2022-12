Oftersheimerin gibt Tipps für Haustierhalter an Silvester

Oftersheim. Es kracht – Kater „Mauz“ rast in den Keller. Er ist panisch! Bis hier in Oftersheim die letzten Böller ausgeknallt sind, ist von ihm nichts mehr zu sehen. Auch Stunden danach ist er noch verstört. Wie „Mauz“ geht es vielen Tieren an Silvester. Der Spaß der Menschen bedeutet Leid für die Tiere. Ihr feines Gehör macht das Knallgeräusch für sie zur Belastung. Eine Umfrage von welttierschutz.org bei 600 Tierhaltern hat ergeben, dass 87,6 Prozent der Halter Verhaltensänderungen bei ihren Tieren beobachtet haben. In 83,6 Prozent der Fälle war dies Angst.

Laut Tierregister Tasso entlaufen über das Jahr rund 310 Tiere täglich, an Silvester steigt die Zahl dann deutlich. Für die Statistik werden beide Tage genommen, da vor und nach null Uhr geknallt wird. Besonders häufig entlaufen in dieser Zeit Hunde. Der Tagesschnitt von 85 vervielfachte sich an Silvester und Neujahr auf 227 im Jahr 2021/2022. Und da wurde nur ganz wenig geböllert – wegen des Verkaufsverbots. Tasso, die Deutsche Umwelthilfe und das Jane-Goodall-Institut engagieren sich deshalb für ein privates Silvesterfeuerwerkverbot. 2021 starteten sie dazu eine Petition und konnten 540 000 Unterschriften sammeln. Die Petition läuft weiterhin und kann noch unterzeichnet werden.

Musik und Dunkelheit helfen

Bianca Zschammer von der Strolchi-Tierhilfe in Oftersheim hat selbst drei Hunde und mehrere Katzen. Mit ihrem Verein rettet sie hauptsächlich Katzen in Bulgarien, wohin sie regelmäßig fährt. Anlässlich des Silvesterabends hat sie im Gespräch mit dieser Zeitung Tipps gegeben. Ihr erster Ratschlag ist, Tiere nicht alleine zu Hause zu lassen. Im besten Fall sollte also eine Verabredung abgesagt werden, wenn das Tier nicht mitgenommen werden kann. In fremder Umgebung sollte man auf jeden Fall nach einem ruhigen Zimmer oder Plätzchen suchen. Alternativ können Hunde oder Katzen von einer ihnen vertrauten Person betreut werden, falls es diese Möglichkeit gibt. Es hilft, den Rollladen herunterzulassen und leise Musik anzumachen.

Notfall-Anlaufstellen Falls das Tier verloren geht: Tierregister Tasso: www.tasso.net/Tierregister/Tier-vermisst oder Findefix www.findefix.com/haustier-vermisst-gefunden/anleitung-haustier-wiederfinden. Tierärzte, Tierkliniken und Schutzorganisationen bei Verletzungen kontaktieren. Weitere Infos zum Schutz der Tiere gibt’s unter www.welttierschutz.org/silvester sowie per Googlesuche „Tiere an Silvester schützen“. zg

Mit ihren eigenen Hunden geht Bianca Zschammer sobald die ersten Knallkörper verkauft werden, nur noch angeleint vor die Tür, da immer wieder mal jemand vorab böllert. Zschammers Hunde tragen Halsbänder mit Adresse und es ist erkenntlich, dass sie gechipt sind. Das ist wichtig, damit im Notfall der Besitzer ausfindig gemacht werden kann. Ihre Katzen lässt Zschammer vom Silvestermorgen bis zum Neujahrsnachmittag nicht raus. „Keine Böller wären besser“, fügt sie an.

Für alle anderen Tiere eignet sich ebenfalls ein ruhiger Ort wie der Keller. Über Vogelkäfige kann beispielsweise eine Decke gehängt werden. Es gibt übrigens auch homöopathische Mittel wie Relaxan für Tiere, die vorbeugend genommen werden können. Allerdings müsse das laut Zschammer über einen längeren Zeitraum geschehen und eine Tablettengabe bedeute ebenfalls wieder Stress für die Tiere. Am besten wäre es, die Situation mit ihnen zu üben, das ist aber nicht möglich und wäre absolut stressig für die Fellnasen.

Leider reißen jedes Jahr viele Tiere vor Schreck aus, laufen weg und nicht alle finden den Weg wieder nach Hause. „Viele Tierhalter sind sich der Gefahr trotz aller Hinweise, die überall zu lesen sind, gar nicht bewusst“, sagt Zschammer. Eine besondere Gefahr stellt es dar, wenn Hunde zusammen mit der Leine abhauen, da sie sich fatal verheddern können. Katzen verlieren bei Stress leichter die Orientierung, wenn sie weit von zu Hause weg sind und sich so in einem Keller verirren. Das ist besonders problematisch, falls die Besitzer über die Feiertage verreisen. „Einfach schrecklich die Vorstellung“, sagt Zschammer nachdenklich.

Hilfestellung für Entlaufene

Die Strolchi-Tierhilfe hat es zum Glück weniger mit entlaufenden Hunden zu tun, da sie hauptsächlich Katzen rettet. „Allerdings hört man von Freunden, Bekannten und anderen Tierschutzvereinen von vielen entlaufenen Tiere an Silvester und Neujahr“, so Zschammer. Die Vereine unterstützen sich untereinander und verbreiten die Infos für die Suche. Sie rät, jetzt besonders aufzupassen und das Tier lieber mal nur in den eigenen Garten zu lassen, um das kleine Geschäft zu verrichten.

Sollte ein Haustier doch verloren gehen, müsse zuerst die Polizei informiert werden. Gechipte Tiere können bei Tasso und Findefix als vermisst gemeldet werden. Auch E-Mails an Tierärzte und Tierheime erweisen sich manchmal als nützlich. Bei Tasso können kostenfrei Flyer erstellt werden, die man dann in der eigenen Umgebung aufhängen und verteilen kann. Facebook biete auch eine gute Plattform für die Suche, da hier Gruppen für vermisste Tiere existieren. In diesem Sinne: „Passen Sie gut auf ihre Fellnasen auf und überlegen sie sich, ob es das Böllern wert ist.“