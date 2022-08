Sommerfest der SPD

Neulußheim. Traditionell am 1. Sonntag im September laden die Neulußheimer Sozialdemokraten zu ihrem Sommerfest in und um die Grillhütte ein. Hatte man in den beiden Corona-Jahren die Tradition mit „Dampfnudel to go“ aufrecht erhalten, findet das SPD-Sommerfest nun wieder in Präsenz statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Fest beginnt um 11 Uhr und endet gegen 16 Uhr, wobei die Sozialdemokraten auf gutes Wetter hoffen. Aber auch bei trübem Wetter lädt die Grillhütte zum gemütlichen Verweilen ein.

Spezialität des Tages sind die beliebten Dampfnudeln mit selbst gemachter Kartoffelsuppe aus Renates Küche. Dampfnudeln sind zwar in großer Anzahl bestellt, wenn sie aber „all“ sind, dann sind sie „all“, weil dann „viele Leut do waren“, um die frisch gebackenen Dampfnudeln vor Ort zu genießen.

Mehr zum Thema SPD-Ortsverein Dämmerschoppen am Alten Bahnhof in Neulußheim mit Stefan Zirkel Mehr erfahren

Für die Besucher, die ihre Dampfnudeln vor Ort genießen wollen und jene, die sie zuhause verzehren, werden zwei Ausgabestationen eingerichtet. Wer Appetit bekommen hat, kann von Dienstag, 16. August, bis Sonntag, 28. August, seine Bestellung zum Abholen aufgeben.

Unter dampfnudel@spd-neulussheim.de oder telefonisch unter 06205/3 46 52 (Engelhardt) kann die Bestellung mit Zeitwunsch des Abholens am 4. September in der Zeit zwischen 11 bis 14 Uhr angegeben werden.

Wer möchte, kann die Dampfnudeln auch mit Vanille- oder Weinsoße kombinieren und heiße Wurst wird auch angeboten. Allerlei kühle Getränke runden das SPD-Sommerfestangebot ab. Auch für den Nachmittagskaffee ist mit Kuchen und Torten gesorgt. rhw