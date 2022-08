Dämmerschoppen am Alten Bahnhof in Neulußheim mit Stefan Zirkel

Neulußheim. Was macht einen schönen Sommerabend aus, wenn die Hitze des Tages sich verabschiedet hat? Ein schattiges Plätzchen, kalte Getränke, Musik und nette Menschen, die den Tag mit guten Gesprächen ausklingen lassen. Passend dazu ein Dämmerschoppen, im Englischen als „Sundowner“ bezeichnet. Ein alkoholisches Getränk, das zum Sonnenuntergang mit einer kurzen Zusammenkunft getrunken wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ganz anders beim zweiten Dämmerschoppen des SPD-Ortsvereins am Alten Bahnhof, einem Kleinod unter schattigen Bäumen. Der Ortsverein hatte eingeladen zu zwanglosen Gesprächen und Meinungsaustausch. Einfach nach Feierabend neue Leute kennenlernen, um mit ihnen auf einen schönen Sommerabend anzustoßen. Ob Politik, aktuelles und gerade brisantes Ortsgeschehen oder einfach das Plaudern mit Nachbarn über den erfolgreichen oder geplanten Urlaub – das war an diesem Sommerabend Entspannung pur.

Stefan Zirkel unterhält die Besucher. © Hans-Peter Rausch

In Vertretung der beiden Vorsitzenden Walkowiak und Menssen übernahm Gemeinderat Hanspeter Rausch die Begrüßung der zahlreich erschienenen Gäste. Besonders begrüßt wurde Dieter Merkel, das älteste Neulußheimer Parteimitglied, das in anderthalb Jahren seine 75-jähriges Parteimitgliedschaft zu feiern hofft.

Entspannte Atmosphäre

Mehr zum Thema Stadthalle Viel Groove zum Start von „Music in the City“ Mehr erfahren Vor der Rheinhallengaststätte (Mit Fotostrecke und Video) Ketscher Musikverein: „29er“ hauen beim Wunschkonzert mächtig auf die Pauke Mehr erfahren

Zum Gelingen des Abends trug Stefan Zirkel aus Wiesloch an seiner Gitarre wesentlich bei. Ob Coversongs oder eigene Titel – die stimmungsvolle und doch dezente musikalische Umrahmung trug nachhaltig zur entspannten Atmosphäre des Abends bei.

„Das war wieder eine super Idee mit dem Dämmerschoppen von euch Sozialdemokraten“, attestierte ein Besucher, der lässig am Tisch stand. „Das ganze Drumherum am Alten Bahnhof ist toll, gekühlte Getränke und das noch alles ,fer umme.‘“ Das freute das Orgateam, das ebenfalls entspannt den Abend genoss. So mancher Abendspaziergänger nahm die Gelegenheit wahr, sich einfach dazuzugesellen. Andere schauten kurz über den eigenen Gartenzaun und ließen sich zu einem „Sundowner“ im heimischen Garten animieren.

Und bei dem eingangs erwähnten „Sundowner“ und der Kürze eines Feierabenddrinks blieb es nicht. Zahlreiche hochwertige Tropfen, die Altgemeinderat Günter Schöner unermüdlich aus den großen mit Eis gefüllten Weinkühlern bis gegen 22 Uhr ausschenkte, widersprachen der wortgetreuen Auslegung des Begriffs eines Dämmerschoppens. Woran jedoch niemand an diesem Abend gelegen war.

Die Zeit bis zum nächsten Dämmerschoppen kann mit dem SPD-Sommerfest am Sonntag, 4. September, ab 11 Uhr mit den beliebten Dampfnudeln in der Grillhütte, überbrückt werden. rhw