Von der Zigarettenkippe bis zu Kuriositäten

Neulußheim. Auf eine große Resonanz stieß die Dreck-weg-Aktion von Wir für Neulußheim (WfN). „Wir hatten auch richtig Glück mit dem Wetter, zeigte sich der Vormittag doch von seiner stürmischen, aber trockenen Seite“, war Organisatorin und WfN-Gemeinderätin Ingeborg Bamberg erleichtert, dass die Aktion trotz schlechter Wetterprognose stattfinden konnte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wichtig ist mir, dass die Helferinnen und Helfer Spaß an ihrem ehrenamtlichen Einsatz haben. Deshalb bemühe ich mich, die Teams so einzuteilen, dass mehrere Kinder zusammenkommen, und auch die Erwachsenen beim Arbeiten Gesprächspartner finden. Und natürlich gab es wieder ein kleines Dankeschön in Form der ,Plant für the Planet‘-Schokolade, dieses Jahr in der Altlußheim-Edition“. Gut für die Umwelt ist auch die örtliche Dreck-weg-Aktion. Denn es wurde nicht nur sehr viel Plastikmüll eingesammelt, sondern auch unzählige Zigarettenkippen, deren Giftstoffe jetzt nicht mehr die Böden verseuchen. Natürlich wurde auch wieder Exotisches gefunden: So zogen die eifrigen Müllsammler erneut ein Verkehrsschild aus dem Gebüsch, das gleiche war schon bei einer früheren Sammelaktion gefunden worden. „Scheinbar ist da jemand mit dem darauf abgebildeten Pkw-Durchfahrtsverbot so gar nicht einverstanden“, mutmaßt Ingeborg Bamberg mit einem Grinsen im Gesicht.

Kfz-Schilder gefunden

Auch der Verbleib von zwei Kfz-Nummernschildern kann jetzt dank der gemeinsamen Müll-Sammelung geklärt werden. Am Ende der zweistündigen Aktion unterrichteten die Teilnehmenden die Organisatorin über den Standort der gefüllten Mülltüten, die dann von Michael und Ingeborg Bamberg eingesammelt und zum Neulußheimer Bauhof gebracht wurden. Die Entsorgung des Mülls übernimmt dann die Gemeinde. ib