Welche Gebäude bleiben?

Neulußheim. Gemeinsam stark, um sich den Herausforderungen zu stellen – das ist das wichtigste Thema, das die Mitglieder derzeit bei Versammlungen der evangelischen Horan-Kirchengemeinden Hockenheim, Altlußheim, Neulußheim und Reilingen beschäftigt. Im Strategieprozess „ekiba 2032“ sollen in Zukunft zwei Ziele erreicht werden, die Weiterentwicklung des kirchlichen Lebens und Handelns und die Umsetzung der Beschlüsse der Landessynode zur Einsparung von Personal und Finanzmitteln sowie die Reduktion des Gebäudebestandes.

Seit Mitte 2021 steht eine Strategiegruppe, die aus Menschen unter 30 Jahren und verschiedener Berufsgruppen besteht, im engen Austausch und erarbeitet Zeitpläne und Konzepte. Die Horan-Gemeinden haben ihre Stellungnahme gemeinsam erarbeitet, die im November 2023 in eine Beschlussfassung münden soll.

Bei der Versammlung im evangelischen Gemeindehaus Neulußheim erläuterten Pfarrerin Katharina Garben und Kirchengemeinderat Jonas Ballreich die Strategie und was die Zukunft für die Gemeinden bis zum Jahr 2050 mit sich bringen wird. Wie bei einer Ampel bekommen die zur Disposition stehenden Gebäude nach einem Kriterienkatalog entweder die Farbe Grün, Gelb oder Rot. Für die vier Gemeinden sehe das Konzept für Personal und Gebäude so aus:

Neulußheim: Pfarrstelle, Grün für das Gemeindehaus, Gelb für die Kirche.

Altlußheim: Pfarrstelle, Rot für Gemeindehäuser, Grün für die Kirche.

Reilingen: Pfarrstelle, Hellgrün für das Gemeindehaus (gehört Pflege Schönau), Rot für die Kirche.

Hockenheim: Pfarrstelle, Diakonstelle, Kantorenstelle, Gelb für das Lutherhaus, Rot für die Kirche.

Sinnvoll sei die Ermittlung der finanziellen Grundlast und Transparenz, was die Kirche für die Gemeinschaft in Neulußheim leistet. Zeit die man jetzt nutzen sollte, um die Kirche lebendig zu erhalten. Die Folgeveranstaltung am 24. Juni soll zeigen, wie die konkreten Modelle des Strategieprozesses aussehen werden. rhw