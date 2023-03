Neulußheimer Kirche bereitet sich auch Zukunft vor

Neulußheim. „Die evangelische Kirchengemeinde trägt mit ihren Angeboten zum Gemeinwesen in Neulußheim sehr gerne bei und ist mit Projekten und Veranstaltungen sowie Gruppen und Kreise präsent vor und im Ort“, stellt Pfarrerin Katharina Garben in einer Pressemitteilung fest, mit der sie zur Gemeindeversammlung am Gründonnerstag, 6. April, einlädt.

Großes Aufgabengebiet für die evangelische Kirchengemeinde Neulußheim

Beim Engagement der Kirchengemeinde stehen Seelsorge an Einzelnen, Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen, Taufen, Trauungen, Beerdigungen, Konfirmationen sowie Präsenz mit Gottesdiensten an besonderen Orten, beispielsweise am Alten Bahnhof oder bei der Kerwe, genauso im Mittelpunkt wie die (Geburtstags-) Besuche bei den Senioren und Seniorinnen, der Mittagstisch „Gemeinsam statt einsam“, die Mitwirkung bei „Aktiv im Alter“, die Angebote für Kinder und Jugendliche in der Schulzeit, aber auch in den Ferien, „die wir oft gemeinsam mit Partnern wie der Kommune oder den Schülerfreunden Neulußheim anbieten“, im Mittelpunkt, umreißt Garben das große Aufgabengebiet der Kirchengemeinde.

Gemeindeversammlung Zur Gemeindeversammlung lädt deren Vorsitzender Dr. Andreas Roth an Gründonnerstag, 6. April, 20.15 Uhr, ins Gemeindehaus ein. Schon um 19 Uhr feiert die Kirchengemeinde ein Tischabendmahl zu Gründonnerstag, ebenfalls im Saal mit einem gemeinsamen Abendessen im gottesdienstlichen Rahmen, nach einer kurzen Umbauphase geht es dann um 20.15 Uhr mit der Gemeindeversammlung los. Selbstverständlich sind Teilnehmer schon zum Tischabendmahl eingeladen, können aber auch um 20.15 Uhr dazukommen.

Viele, auch neu zugezogene Familien, würden in den gut besuchten monatlichen Familiengottesdiensten ein spirituelles Zuhause finden. „Wir bieten auch kulturelle Veranstaltungen im Gemeindehaus an, wie gerade erst das ,Neulußheimer Nachtcafé‘. Dabei ist es gut und ein großer Schatz, dass auch nach Corona so viele Ehrenamtliche die Gemeinde tragen und mitarbeiten“, freut sich die Seelsorgerin.

Manche Ehrenamtliche seien Kirchenmitglieder, andere nicht. „Uns trägt, dass wir die gute Nachricht von Gottes Liebe zu allen Menschen, den Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung, das Erinnern an die Bedeutung von Gerechtigkeit und Frieden eintragen wollen in die Diskurse und Gespräche. An vielen Stellen sind wir in Kooperation und gemeinschaftlich mit anderen unterwegs. Wir sind Träger des evangelischen Kindergartens und öffnen die Kirche und das Gemeindehaus gerne für Konzerte, kulturelle Veranstaltungen, Treffen von Vereinen, Arbeitsgemeinschaften und Gruppen.“

Neulußheimer Pfarrerin Garben: "Wir sind in einem großen Transformationsprozess"

Doch, mahnt die Pfarrerin, die Bedeutung der verfassten evangelischen Kirche in der Gesellschaft ändere sich seit einigen Jahren sehr stark. „Wir sind in einem großen Transformationsprozess.“ Die evangelische Kirche sei schon bald keine „Volkskirche“ mehr, weil weniger als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland zu den beiden großen Kirchen gehörten. Für immer mehr Menschen habe Kirche keine Relevanz mehr oder nie eine gehabt. Und viele, die sich in Neulußheim durchaus der Kirche zugehörig fühlen, seien dennoch bewusst nicht Mitglied der evangelischen Kirche.

„Diese Transformation hat gravierende Auswirkung für die Evangelische Kirche in Baden bis in jede Gemeinde hinein. Die Personalstellen für Pfarrer und Diakone werden um ein Drittel reduziert und der in den letzten 50 Jahren massiv erweiterte Gebäudebestand wird auf ein Drittel reduziert werden“, hält Garben fest. „Umgesetzt werden soll vieles davon bis in das Jahr 2036, anderes wird noch länger dauern und immer wieder beraten werden“, betont Garben. Morgen und übermorgen habe all das noch keine Auswirkungen bis in jede Gemeinde hinein, aber es beginne ein Prozess, der angelegt sei bis 2036. Viele Fragen seien noch offen, für anderes gebe es konkrete Vorschläge.

„Diese konkreten Vorschläge wollen wir am Gründonnerstag bei einer Versammlung allen Interessierten im evangelischen Gemeindehaus vorstellen und laden dazu ein.“ An dem Abend werde es Raum für Fragen geben, versichert Garben und bietet an, die Infos der Veranstaltung den Teilnehmer noch am Abend schriftlich auszuhändigen. Wer Interesse hat, könnte den Text auch unter www.ekisuedlichekurpfalz.de, Stichwort: ekiba 2032, selbst nachlesen.

„In einem zweiten Teil am Samstag, 24. Juni, 14 Uhr, wollen wir dann mit Ihnen zusammen ganz konkret überlegen, wie es in Neulußheim mit der evangelischen Kirchengemeinde weitergehen soll. Was sind ihre Ideen, Wünsche und Vorschläge dazu? Haben Sie Kompetenzen, die Sie einbringen wollen“, blickt Pfarrerin in die nahe Zukunft, in der Antworten auf diese wichtigen Fragen gefunden werden sollen.

Und sie blickt mit einem gewissen Optimismus. Denn bei der letzten Zukunftskonferenz der Kirchengemeinde im Jahr 2015 seien so schöne Projekte wie beispielsweise „Gemeinsam statt einsam“ aus den den der Teilnehmer entwickelt worden.