Woche für Kinder

Neulußheim. Eine intensive Woche für die Kinder in der Gemeinde hat am Dienstag begonnen. Angemeldet bei der evangelischen Kirchengemeinde sind bereits 18 Kinder über das Ferienprogramm der Gemeinde Neulußheim.

Vormittags geht es um die Schöpfung, die Kinder beschäftigen sich mit den Elementen Wasser, Luft und Erde. Veranstalter sind Pfarrerin Katharina Garben, Diakon Jascha Richter, Steffi Friedrich und die Schülerfreunde der Lußhardtschule. Neun Jugendliche sind als Teamer dabei. Die passende Verpflegung mit Pausensnacks und einem guten Mittagessen gestaltet das Team von „Gemeinsam statt einsam“.

Am Mittwochnachmittag gab es eine Spielerallyee durch die Kirche in Kooperation mit „Wir für Neulußheim“ und Freitagabend lädt Diakon Jascha Richter zum Kinderkirchenkino ab 18 Uhr in die Kirche ein. kg