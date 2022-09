Übungen mit dem Filzball

Alt-/Neulußheim. Auf der Anlage des TTC Waldhaus fand zum ersten Mal der Ferienspaß der Gemeinde Neulußheim statt. Für fast alle Kinder war es die erste Schnupperstunde auf einem Tennisplatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zunächst wurde die Muskulatur durch Aufwärmübungen auf Betriebstemperatur gebracht. Danach ging es bei hochsommerlichen Temperaturen in die angenehm kühle Tennishalle. Nachdem jedes Kind mit einem Tennisschläger ausgestattet war, konnten bereits die ersten Grundschläge mit Vorhand und Rückhand geübt werden.

Zwischendurch wurden immer wieder Trinkpausen eingelegt und sich am kleinen Buffet mit Kuchen, Brezeln und Snacks bedient. Nach einer Stärkung setzten die Kinder dann das Erlernte im Spiel ein. Am Schluss der Veranstaltung bedankte sich Jugendwart Christian Sand bei allen Teilnehmern für ihren großen Einsatz, ihre Ausdauer und ihre sportliche Fairness.

Mehr zum Thema Wir für Neulußheim Ärger über fehlende Anerkennung Mehr erfahren Bürgerhilfeverein Neulußheimer Bürgerhilfeverein: „Unverzichtbarer Beitrag für Gemeinde“ Mehr erfahren

Ein ganz besonderes Dankeschön des Jugendwarts ging an dieser Stelle an Tennistrainer Ulrich Kritzer für die Trainerstunden und für die Bereitstellung der Tennishalle, sowie der Betreuerin Lara Sand. Ohne deren ehrenamtliche Mithilfe wäre diese Veranstaltung so nicht möglich gewesen.

Bereits jetzt freuen sich die Verantwortlichen des TTC Waldhaus auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr, denn die Teilnahme am Ferienprogramm der Gemeinde Neulußheim wird fortgesetzt. zg