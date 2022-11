20 Jahre „Ingeborg’s Floristik Werkstatt“ in Oftersheim

Oftersheim. Die Kunden und Freunde von „Ingeborg’s Floristik Werkstatt“ werden sich freuen: Zum ersten Mal seit 2019 findet am Sonntag, 20. November, von 11 bis 17 Uhr wieder eine Adventsausstellung statt.

Gleichzeitig feiert das Fachgeschäft in der Luisenstraße 5 Jubiläum: Denn fast auf den Tag genau vor 20 Jahren – am 16. November – war die Eröffnung mit der ersten Adventsausstellung. Damals wollte Inhaberin Ingeborg Keller die Ware nur auf Bestellbasis an ihre Kundschaft bringen. Aufgrund der großen Nachfrage wurden dann die Türen am 14. Februar 2003 quasi ständig geöffnet.

Das ist Grund genug, am Sonntag zu feiern – mit Glühwein und Prosecco, Kuchen, Kaffee und Gebäck, bei aller Vorsicht und Rücksicht im Hinblick auf Corona. Aber vor allem gibt es wieder eine große Auswahl an Adventsgestecken, -kränzen und anderen fantasievollen Kreationen für die vorweihnachtlichen Tage, die Ingeborg Keller und die fleißigen Familienhelfer vorbereitet haben.