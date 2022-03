Auf eigene Initiative gesammelt

Geld für Kinder in der Not: Die Elternvertreterinnen Julia Geiß (v. l.) und Melanie Ernst vom Kindergarten St. Kilian übergeben ein von den Kindergartenkindern gestaltetes Plakat an Elisa Kranich vom Caritasverband für den Rhein-Neckar-Kreis.

© Caritasverband Rhein-Neckar-Kreis