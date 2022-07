Kaufland hilft Kinderfonds

Leergut abgeben und den Pfandbon ganz einfach für einen guten Zweck spenden. Das ist bundesweit in allen Kaufland-Filialen möglich. In Schwetzingen kamen so 1.879,76 Euro zusammen. Das Geld kommt dem Kinderförderfonds südliche Kurpfalz zugute. Hausleiter Anton Kistner übergab diese Woche den Spendenscheck ans Diakonische Werk und den Caritasverband, die den Fonds gemeinsam betreiben.

Mit dem Kinderförderfonds soll es Kindern aus einkommensschwachen Familien ermöglicht werden, an Sport- und Musikangeboten, Ferienfreizeiten und Klassenfahrten teilzunehmen. Auch für schnelle und unbürokratische Unterstützung, zum Beispiel zur Anschaffung von Schulranzen, Kleidung, Betten oder Fahrräder kann der Kinderförderfonds genutzt werden.

„Der Kinderförderfonds leistet eine wertvolle Arbeit für unsere Gesellschaft. Wir bedanken uns bei allen Kunden, die durch die Spende ihres Pfandbons dazu beigetragen haben, dieses Engagement zu unterstützen“, sagt Anton Kistner. zg