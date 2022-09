Auf zum Gemeindefest!

Oftersheim. Zeitgleich zum Termin der Bürgermeisterwahl findet am 18. September rund um die evangelische Kirche das Gemeindefest statt. Dazu waren umfangreiche Planungen erforderlich, aber mit Fug und Recht lässt sich sagen: Endlich ist es wieder soweit! Denn nach vier Jahren Pause lassen die Umstände wieder die allseits bekannte und beliebte Veranstaltung zu.

Start ist um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst, der vom Martin-Luther Kindergarten mitgestaltet wird. In diesem Zuge wird Paul Hafner, der neue Organist der Gemeinde vorgestellt und in sein Amt eingeführt. Im Anschluss dürfen sich die Gottesdienstbesucher und alle weiteren Gäste im Gemeindehaus und dem angrenzenden Park zum Mittagstisch mit leckeren Salaten, Grillspezialitäten und einem Kuchenbuffet zusammenfinden. Mit Sekt und Aperol Spritz darf darauf angestoßen werden, dass die karge Corona-Zeit zumindest an diesem Tag hinter uns liegt.

Buntes Bastelangebot

Der Kuchenverkauf wird dank vieler Kuchenspenden (Abgabe Sonntag ab 10 Uhr) aus der Gemeinde und Eltern des Peter-Gieser-Kindergartens organisiert. Für die kleinen Gäste bietet das Team Fohlenweide-Kindergartens bunte Bastelangebote wie die Herstellung von Buttons sowie Kinderschminken an. Außerdem gibt es eine musikalische Märchenstunde mit Cellistin Jasmin Mai und Pfarrer Tobias Habicht.

Die evangelische Kirchengemeinde lädt ganz herzlich zum Gottesdienst, zum Fest und zum gemeinsamen Beisammensein ein. zg