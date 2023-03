Auftakt für den Klimaschutz in Oftersheim

Oftersheim. Aus Bedürfnissen erwachsen stets neue Kräfte. Das ist auch in einer Kommune wie Oftersheim der Fall. Die Gemeindeverwaltung mit Rathauschef Pascal Seidel lädt ab sofort zu einem Bürgerforum für Klimaschutzmaßnahmen und Klimafolgenanpassungen ein. Die Termine dafür werden jeweils mittwochs am 26. April, 10. Mai und 24. Mai (18 bis 21 Uhr) sein. „Es ist der Auftakt für unsere Bürgerbeteiligung im Rahmen der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes“, sagt Seidel auf Nachfrage, „Ziel ist es, die Bürger von Anfang an mitzunehmen.“

Der seit Ende letzten Jahres installierte Klimaschutzmanager Martin Hirning nimmt Anfragen von Interessierten entgegen. Generell ist es so, dass 30 Personen an diesem Bürgerforum teilnehmen – 15 davon werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, weitere Bürger können sich aktiv bei der Gemeinde anmelden und daraus werden wiederum 15 ausgelost. Die Gemeinde wird eine Warteliste erstellen. „Nicht berücksichtige Bürger können und sollen sich gerne auch schriftlich äußern. Die Anregungen für Martin Hirning gehen definitiv nicht verloren“, erklärt Seidel.

Nach dem Bürgerforum-„Casting“ erfolgt am 26. April (18 bis 21 Uhr) die Auftaktveranstaltung im Bürgersaal. Es sollen vor allem effiziente und arbeitsfähige Kleingruppen entstehen. Sie werden zu sechst unter Anleitung ans Werk gehen. Nach einer sorgfältigen Einweisung behandelt jede Arbeitsgruppe eines folgender fünf Themen: Wärme, Mobilität, Strom, Natur- und Umweltschutz sowie Konsum.

„Wind auf die Segel“ in Oftersheim

„Es gab schon aktiv Anfragen“, meint Seidel. Klimaschutz war bekanntlich eines der wesentlichen Gebiete im Wahlkampf des Nachfolgers von Jens Geiß, siehe auch Seidels Slogan „Gemeinsam – nachhaltig – gestalten“, also wolle er im fünften Monat seiner Amtszeit „Wind auf die Segel bekommen“. Da passt es hervorragend, dass offiziell seit 9. Dezember mit Martin Hirning jemand im Rathaus tätig ist, der das vorlebt und sein eigenes Haus in Schönau im Odenwald komplett auf erneuerbare Energien umgestellt hat. „Mit Hirning haben wir jemanden, der für das Thema Klimaschutz beruflich wie privat brennt“, sagt Pascal Seidel.

Oftersheims 57-jähriger Klimaschutzmanager wird die Trias der Bürgerforen moderieren und erhofft sich aus der konkreten Bürgerbeteiligung präzise Hinweise, die dann in einen Maßnahmenkatalog für ein Klimaschutzkonzept der Hardtgemeinde einfließen. „Wir wollen da dieses Jahr den Knopf drankriegen“, verrät Seidel. Bereits in der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 28. März, um 18 Uhr im Ratssaal möchte Seidel gemeinsam mit dem Rat ein Klimaförderprogramm auf den Weg bringen, für das erst einmal 10 000 Euro bereitgestellt werden sollen. Es umfasst beispielsweise die Unterstützung bei Fotovoltaik-Anlagen auf den Dächern, Balkonkraftwerken oder eine Lastenradbezuschussung.

Jugendticket - eine gute Sache nicht nur für Oftersheim

Was sich zusätzlich in puncto 49-Euro-Ticket (ab 1. Mai bundesweit eingeführt) für den ÖPNV machen ließe, müsse man laut Pascal Seidel erst diskutieren. Das Jugendticket für Schüler, Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (bis zum 27. Lebensjahr) gibt es neuerdings seit Mittwoch, 1. März, in Baden-Württemberg. Ein Euro pro Tag – das Jugendticket entlastet Geringverdiener und Familien und ist en passant ein Beitrag zur dringend notwendigen Erreichung der Klimaziele.

Pascal Seidel sieht im „großen Garten“ der Aufgaben und Herausforderungen einiges auf die Kommunen im Land zukommen. Exemplarisch sei an dieser Stelle die aktuelle und brisante Thematik Geothermie genannt. Professionelle Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit tut not. „Ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht“, hofft Seidel auf einen sachlich-fachlichen und fairen Diskurs.

Übrigens: Das Oftersheimer Klimaschutzkonzept soll in naher Zukunft 250 Seiten umfassen. Das Mitmachen der Bürger, zum Startschuss in den genannten drei Foren, lohnt sich also.