Carneval Club Grün-Weiss Oftersheim macht bei der Prunksitzung Stimmung im bunten Konfettiregen

Oftersheim. „Liebe Leut, es ist so weit in Ofdasche ist Faschingszeit“, begrüßte Sitzungspräsidentin Monika Michaelis die 330 gut gelaunten Teilnehmer der großen Prunksitzung des Carneval Clubs Grün-Weiss. Kurze Zeit später bebte die Halle mit Claudio Glässer der „Kollerkrotten“ aus Brühl. „Zwei Jahre ohne Oftersheim sind echt schwer“, berichtete er. „Füßeln, Knutschen, auf den Tischen tanzen – bei mir ist alles erlaubt.“ Wenigen Minuten später heizte er die Masse selbst auf einem Tisch stehend ein.

Auch auf der Bühne gab es kein Halten mehr, die sonst sitzenden Elferräte und Prinzessinnen tanzten auf der Bühne. Bürgermeister Pascal Seidel wurde mit Solo-Ständchen ganz besonders einbezogen. Als krönenden Abschluss wurde die Halle abgedunkelt, jeder Tisch hatte seine Handytaschenlampe an und schunkelte – Gänsehaut garantiert. Das finale Lied „Sierra“ halte durch die Halle.

Ehrensenator Pascal Seidel begrüßt das närrische Publikum zu einem wirklich ge-lungenen Abend der Grün-Weissen aus Oftersheim. © Norbert Lenhardt

„Es ist der Hammer“, zeigte sich Glässer begeistert. Die fünfte Jahreszeit kann endlich wieder losgehen, die Freude darüber war durch das ganze Programm hinweg zu spüren.

Carneval Club Grün-Weiss Oftersheim: Bildungsauftrag erfüllt

Celiné Bouvier, Kunstfigur von Markus Beisel, sah in ihrem grün-lila Kleid mit der Aufschrift „Bitch“ unverschämt gut aus. Ihre spitze Zunge entlockte mit dreckigen, nicht jugendfreien Witzen dem Publikum viele Lacher. Wie angekündigt stand und grölte bei ihrer Gesangseinlage von „Sweet Caroline“ schon nach kurzer Zeit alles. Sie erfüllte ihren Bildungsauftrag, in dem sie kein Blatt vor den Mund nahm: „Liebe Kinder, wenn ihr Wissen wollt, was eine Transe ist, fragt am besten eure Eltern.“ Das Selbstwertgefühl der „nicht richtigen Männern“ erstickte sie durch das laute Zurufen der Frauen im Publikum im Keim. Die aus Rheinau stammende Dragqueen betitelte Fasching ungeniert als ihre Hauptjagdsaison und verpackte den Schmerz darüber, dass Fasnacht so lange ausfallen musste damit. „Bei Prunksitzungen werde ich mehr rumgereicht als ein Klingelbeutel bei den Katholiken“, meinte sie lachend.

Ein weiteres Highlight bildeten die sogenannten „Bierathleten“. À la Magic Mike – dem Stripper – legten sie in körperbetonten Hemden mit Sixpack-Aufdruck eine beeindruckende und für viele Besucher sicherlich atemraubende Show hin. Dies sicherte ihnen die Zurufe des Publikums.

Für die Playbackshow der Karnevalisten in Oftersheim ist auch Wolfgang Amadeus direkt aus Salzburg angereist. © Lenhardt Norbert

Das Trio „Jukebox“ mit Vera Weibel und Präsident Jürgen Abel sorgte als erste musikalischer Act des Abends dafür, dass Politiker und Faschingsnasen nicht mehr an sich halten konnten. Die Senatoren und Prinzessinnen überreichten dem Bürgermeister von Oftersheim den Ehrensenatorentitel. Dieser zeigte sich äußerst dankbar für die Auszeichnung und sah es als Meilenstein in seinen gerade mal fast 100 Tagen im Amt.

Auch Nicolas Denk bekam mit 25 Jahren als jüngster überhaupt den Ehrensenatorentitel inklusive Urkunde, Hut, Orden und Geschenk. Alle, die durch Ausfall der vergangenen zwei Jahre nicht persönlich ihre Titel erhalten konnten, bekamen diesen nachträglich überreicht.

Als weiteren Act brachte die Playback-Show der 22 Erwachsenen aller Gruppen der Grün-Weiss-Garde die Halle zum Beben. In verschiedenen kleinen Auftritten von Rock über Schlager bis Rap traten unterschiedliche Gruppen von Männern und Frauen in thematisch passenden Kostümen auf.

Carneval Club Grün-Weiss Oftersheim: Gladiatoren beeindrucken

Mit einem beeindruckenden Schautanz zeigten sich die „Dancing Girls“ als Gladiatorinnen. Eine starke Performance, die Frauenpower verkörperte. Neben den musikalischen Performances kam auch der Gardetanz der Vereine nicht zu kurz, die Gruppen von klein bis groß zeigten immer wieder ihr können in synchronen Tanzstücken und gut durchdachten Choreographien.

Tanzmariechen Frieda garantiert mit ihrer Darbietung unbeschwerte Stimmung. © Norbert Lenhardt

Beim Finale tanzten alle aktiven Mitglieder sowie ihre Gäste – der Gastelferrat der Brühler „Kollerkrotten“ – zusammen auf der Bühne, während die Prinzessinnen aus Oftersheim, Julia II., und Brühl, Michèle I., einen Konfettiregen erzeugten.

„Ich fand das Programm sehr gut“ zeigte sich Cornelia Kühn aus Schwetzingen begeistert. Am besten hatten ihr die „Bierathleten“, der kleine Trommler der „Hewwlguggler“ und alle Mädchen gefallen, die so schön getanzt haben. Die Ketscher Guggemusik vereinte traditionelle Fasnachtsmusik mit aktuellen Hits wie „Layla“ und brachte damit den Saal zum Beben.

Carneval Club Grün-Weiss Oftersheim: Bürgermeister Seidel begeistert

Pascal Seidel freute sich über eine „sensationelle erste Prunksitzung“. Am besten gefielen ihm die Einlagen des eigenen Vereins, aber auch die „Bitch“ Celine Bouvier. „Es war ein schöner Abend, endlich mal wieder Fasching“, brachte es Tobias Lehnen auf den Punkt, der Garde und Musik als Highlight nannte.

„Gute Stimmung im Saal und dass das Programm gut ankommt“, hatte sich Lisa Will, Vorsitzende von Grün-Weiss vor Beginn der Veranstaltung gewünscht und all ihre Hoffnungen wurden erfüllt. „Wir sind sehr zufrieden. Alles hat super geklappt“, zog Sarah Rebmann, zweite Vorsitzende, ein Resümee. Für die Feierwütigen ging es danach bis drei Uhr morgens in der Bar des Veranstaltungsorts mit Beats von DJ Achim weiter.