CC-Garde sucht Mitglieder

Oftersheim. Kaum ist die Faschingskampagne seit wenigen Tagen beendet, da starten bereits wieder die Gardetanzgruppen des CC Grün-Weiss Oftersheim im Monat März wieder mit dem Training. Dabei sind explizit auch neue Mitglieder willkommen, schreibt der Verein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Sternenflitzer, Altersgruppe drei bis fünf Jahre, hat ihr Schnuppertraining am Dienstag, 7. März, um 16.45 Uhr. Sowohl die Smaragdfunken (zehn bis 15 Jahre) als auch die Prinzessgarde (ab 15 Jahre) steigen am Montag, 6. März, wieder ein, jeweils um 17 beziehungsweise 20 Uhr. Die Dancing Girls haben ihr nächstes Training am Dienstag, 14. März, um 20 Uhr.

Wer Interesse hat, kann sich bei Gardeleiterin Madelaine Lilli melden. Sie ist per E-Mail an die Adresse gardeleitung@gruen-weiss-oftersheim.de oder unter Telefon 0176/63 12 65 29 erreichbar. lh