Chor und Orchester

Oftersheim. Sie treffen immer den richtigen Ton und bevorzugen das Zusammenspiel der Kräfte: Die Chorgemeinschaft Unisono lädt am bevorstehenden dritten Advent zu ihrem festlichen Weihnachtskonzert ein. Das Programm umfasst Werke verschiedener Epochen und Stilrichtungen. Neben Bearbeitungen klassischer deutscher, englischer und ukrainischer Weihnachtslieder werden auch moderne Werke aus dem Bereich US-amerikanischer Christmas-Celebrations dargeboten.

Das Konzert findet am Sonntag, 11. Dezember, um 17.30 Uhr in der Roland-Seidel-Halle (ehemalige Kurpfalzhalle) in Oftersheim statt. Es ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Chorgemeinschaft Unisono mit dem Schwetzinger Kammerorchester und dem Schwetzinger Blechbläserensemble. Der freie Chor Unisono und das Kammerorchester werden von Rainer Ruhland dirigiert. zg